Im September tritt Howard Carpendale beim VR Kaiserfestival in Koblenz auf. Vorab erklärt er im Gespräch, wie und warum er nach seiner Abschiedstour weitermacht, was seine Karriere mit Pferderennen zu tun hat und warum die Musikbranche „kaputt“ ist.
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Howard Carpendale muss man eigentlich niemandem mehr erklären: Mehr als 65 Millionen verkaufte Tonträger, Hits wie „Deine Spuren im Sand“ oder „Nachts, wenn alles schläft“ und 17 Goldene Schallplatten sprechen für sich – und machen den Schlagerstar zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Künstler aller Zeiten.