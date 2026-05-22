Vor Kaiserfestival in Koblenz „Rennpferd“ Howard Carpendale denkt nicht ans Aufhören Stefan Schalles 22.05.2026, 11:05 Uhr

i Howard Carpendale feierte 2026 nicht nur 80. Geburtstag, sondern auch sein 60-jähriges Bühnenjubiläum. Anfang September ist er im Rahmen des VR Kaiserfestivals live am Deutschen Eck in Koblenz zu erleben. Christoph Reichwein. picture alliance/dpa

Im September tritt Howard Carpendale beim VR Kaiserfestival in Koblenz auf. Vorab erklärt er im Gespräch, wie und warum er nach seiner Abschiedstour weitermacht, was seine Karriere mit Pferderennen zu tun hat und warum die Musikbranche „kaputt“ ist.

Howard Carpendale muss man eigentlich niemandem mehr erklären: Mehr als 65 Millionen verkaufte Tonträger, Hits wie „Deine Spuren im Sand“ oder „Nachts, wenn alles schläft“ und 17 Goldene Schallplatten sprechen für sich – und machen den Schlagerstar zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Künstler aller Zeiten.







Artikel teilen

Artikel teilen