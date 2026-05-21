Fungizid-Spritzungen aus der Luft sind aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) für den Rückgang des geschützten Mosel-Apollofalters verantwortlich. Die DUH hat erneut einen Eilantrag gegen Hubschrauberspritzungen an der Mosel gestellt.
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Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat erneut einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Koblenz gegen ausgestellte Genehmigungen für Hubschrauberspritzungen an der Mosel gestellt. „Ziel ist der sofortige Stopp der Anwendungen im Lebensraum des Mosel-Apollofalters“, schreibt die Umweltorganisation in einer Pressemitteilung.