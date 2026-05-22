Rasten Autofahrer bald auf den Spuren der Römer? Trierer Archäologen sind an der künftigen Trasse der A1 bei Dreis-Brück auf einen uralten Ofen gestoßen, der demnächst ausgebuddelt und untersucht werden soll. Was das für die Bauarbeiten bedeutet.
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In der Eifel schlummert seit Jahrhunderten ein historischer Schatz. Mitten in einem Feld irgendwo bei Dreis-Brück. „Direkt unter der Ackerkrume“, erklärt der Trierer Archäologe Lars Blöck gegenüber unserer Zeitung. Ohne es zu wissen, sind Generationen von Landwirten einfach arglos darüber hinweggepflügt.