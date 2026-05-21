Bundesgartenschau 2029 Von wann bis wann die Buga im Welterbetal stattfindet Anke Mersmann 21.05.2026, 16:58 Uhr

i Die Bundesgartenschau 2029 findet im Oberen Mittelrheintal statt. Jetzt steht auch der genaue Zeitraum für das Mega-Event fest. Designbüro Frankfurt/Charlotte Kranert

2029 soll die Bundesgartenschau das Obere Mittelrheintal erblühen lassen. Jetzt stehen die genauen Daten fest, von wann bis wann die dezentrale Großveranstaltung stattfindet.

Alle, die der Bundesgartenschau 2029 entgegenfiebern, können sich ab sofort zwei Daten vormerken: Die Schau im Oberen Mittelrheintal beginnt am 19. April und endet am 7. Oktober. Diesen Zeitraum hat der Aufsichtsrat der Buga gGmbH beschlossen. Damit haben Städte, Gemeinden sowie touristische und wirtschaftliche Partner nun einen verbindlichen Rahmen für ihre Planungen, heißt es in einer Mitteilung.







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