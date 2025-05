Birkenfeld (dpa/lrs) – Rund 160.000 Euro Schaden sind nach ersten Schätzungen am späten Abend bei einem Brand in Birkenfeld an drei Wohnhäusern entstanden. Zwei der Häuser sind zunächst nicht bewohnbar, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Insgesamt sechs Menschen mussten vorübergehend andernorts untergebracht werden.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Bewohner konnten die Häuser rechtzeitig verlassen. Für die Löscharbeiten musste laut Polizei in dem Bereich der Häuser der Strom vorübergehend abgestellt werden.

Die Beamten vermuten, dass zunächst eine Mülltonne in Brand geraten war. Von dort soll das Feuer auf eine Hecke und die drei Häuser übergegriffen haben. Wie die Mülltonne in Brand geriet, war zunächst unklar. Die Polizei sucht den Angaben zufolge nun Zeugen.