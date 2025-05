Die rheinland-pfälzischen Grünen haben am Samstag ihre Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im kommenden Jahr nominiert. Die Delegierten auf dem Parteitag in Idar-Oberstein wählten die Mainzerin Katrin Eder. Die 48-Jährige erzielte mit 94,6 Prozent der Stimmen ein starkes Ergebnis.

Derzeit ist Eder Klimaschutzministerin in der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Ende 2021 folgte sie in diesem Amt auf Anne Spiegel, die damals die Landesregierung verließ, um in Berlin Bundesministerin zu werden. Eder lebt mit ihrem Partner und zwei Kindern in Mainz. Vor ihrer Karriere in der Landespolitik war sie zehn Jahre lang Dezernentin für Umwelt und Verkehr in der Landeshauptstadt.

Wofür Katrin Eder steht

Eder steht für die Kernthemen der Partei vom Klima- bis zum Artenschutz. Das betonte sie auch auf dem Parteitag. „Ohne uns Grüne wird die Zukunft auf diesem Planeten noch unberechenbarer“. Eder kritisierte Union und SPD scharf dafür, dass im Koalitionsvertrag dem Thema Umwelt nicht mal ein eigenes Kapitel gewidmet werde. „Im Verständnis von CDU und SPD ist Umweltschutz lediglich ein lästiger Hemmschuh für die Wettbewerbsfähigkeit“, so die Klimaschutzministerin.

Auch auf Platz zwei und drei ihrer Landesliste haben die Grünen am Samstag zwei Frauen mit Mainz-Bezug gewählt. Hinter Spitzenkandidatin Eder tritt Pia Schellhammer aus Oppenheim für die Landtagswahl an. In Mainz ist die 40-Jährige Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag. Schellhammer erhielt 81,5 Prozent der Stimmen. Auf Platz drei kandidiert die derzeitige Integrationsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Katharina Binz. Die 41-Jährige erhielt 89,6 Prozent der Stimmen.

So haben die Grünen 2021 abgeschnitten

Die Grünen hatten bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl im Jahr 2021 ein Ergebnis von 9,3 Prozent der Stimmen erzielt. Das war das zweitbeste Ergebnis der Partei bei einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Nach der SPD und der CDU landeten die Grünen damit auf Platz drei. Bei der Bundestagswahl in diesem Jahr erzielten die Grünen in Rheinland-Pfalz ein Ergebnis von 10,3 Prozent der Stimmen. Die Partei ist in Rheinland-Pfalz zum zweiten Mal in Folge an einer Ampel-Regierung mit SPD und FDP beteiligt.