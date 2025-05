Zwischen dem 19. Mai und dem 1. Juni 2025 kommt es auf der A3 zwischen Ransbach-Baumbach und Diez zu nächtlichen Verkehrsbehinderungen. Grund sind Abdichtungs- und Asphaltarbeiten an Brücken bei Heiligenroth (Rheinstraße) und Ebernhahn (L300), wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mitteilt.

Die Arbeiten erfolgen je zwischen 20 Uhr und 5 Uhr. Währenddessen wird der Verkehr einstreifig an den Baustellen vorbeigeführt. Betroffen sind abwechselnd beide Fahrtrichtungen. Die Maßnahmen sind Teil eines großen Sanierungsprojekts von sieben Brücken, das bis Mai 2026 andauert, heißt es in der Mitteilung. Die geplanten Arbeiten finden vor allem unterhalb der Autobahn beziehungsweise an Unterführungsbauwerken statt – größtenteils seien sie nicht mit Einschränkungen für den Verkehr auf der Autobahn verbunden. Die Autobahn GmbH investiert rund 1,8 Millionen Euro – die Kosten trage der Bund. Gearbeitet wird vorwiegend nachts und an Wochenenden, heißt es.