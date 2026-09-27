Dajana Reinhardt ist eine der letzten Stuhlflechterinnen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Auf Märkten gewährt Reinhardt mit ihrer Tochter Einblicke in das Handwerk. Dass sie heute hier steht, verdankt die Handwerkerin vor allem ihrem großen Ehrgeiz.
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Konzentriert und mit gesenktem Blick sitzt die junge Handwerkerin inmitten des Marktgeschehens. Mit geübten Handgriffen zieht sie die letzten Rattanfäden durch das Gewebe des Stuhls, bis sich das typische Wabenmuster des Wieners Geflecht endgültig schließt.