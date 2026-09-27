Vergessene Handwerke in RLP
Zwei Generationen, eine Leidenschaft: das Stuhlflechten
Schon früh erlernte Stella Reinhardt (links) das traditionelle Handwerk der Stuhlflechterin von ihrer Mutter Dajana Reinhardt. M
Schon früh erlernte Stella Reinhardt (links) das traditionelle Handwerk der Stuhlflechterin von ihrer Mutter Dajana Reinhardt. Mittlerweile flechtet sie die Stühle auch auf Märkten vor den Augen der Besucher.
Nina Legler

Dajana Reinhardt ist eine der letzten Stuhlflechterinnen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Auf Märkten gewährt Reinhardt mit ihrer Tochter Einblicke in das Handwerk. Dass sie heute hier steht, verdankt die Handwerkerin vor allem ihrem großen Ehrgeiz.

Lesezeit 5 Minuten
Konzentriert und mit gesenktem Blick sitzt die junge Handwerkerin inmitten des Marktgeschehens. Mit geübten Handgriffen zieht sie die letzten Rattanfäden durch das Gewebe des Stuhls, bis sich das typische Wabenmuster des Wieners Geflecht endgültig schließt.
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