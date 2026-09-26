Eines Tages werden die Mitarbeiter des Landesuntersuchungsamtes in der Mittagspause zu Fuß zu Ikea gehen können. Doch wann der LUA-Neubau in Bubenheim fertig wird, steht in den Sternen. Wir nennen dennoch schon die Abteilungen, die umziehen sollen.
Lesezeit 2 Minuten
Auf den ersten Blick sieht der Neubau des Landesuntersuchungsamtes (LUA) im Koblenzer Gewerbe- und Technologiepark Bubenheim/B9 gar nicht so unfertig aus. Die Fassade erstrahlt in Grün und Grau, die Fenster sitzen sämtlich an ihren Plätzen. Lediglich ein Außentreppenhaus aus Baugerüsten an der Vorderseite trübt den Eindruck – und ein gewisser Wildwuchs hinterm Gitterzaun.