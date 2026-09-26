Baustelle: Kein Ende in Sicht Was alles eines Tages in den LUA-Neubau umziehen soll Bastian Hauck

Tim Kosmetschke 26.09.2026, 08:00 Uhr

i Der Neubau des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz in Koblenz-Bubenheim entwickelt sich zur unendlichen Geschichte. Eine Fertigstellung ist derzeit nicht konkret absehbar. Die Baukosten explodieren. In dem neuen Gebäude sollen die bisher drei Koblenzer Standorte vereint werden. Wir erklären, welche Abteilungen dorthin ziehen sollen – eines Tages. Tim Kosmetschke

Eines Tages werden die Mitarbeiter des Landesuntersuchungsamtes in der Mittagspause zu Fuß zu Ikea gehen können. Doch wann der LUA-Neubau in Bubenheim fertig wird, steht in den Sternen. Wir nennen dennoch schon die Abteilungen, die umziehen sollen.

Auf den ersten Blick sieht der Neubau des Landesuntersuchungsamtes (LUA) im Koblenzer Gewerbe- und Technologiepark Bubenheim/B9 gar nicht so unfertig aus. Die Fassade erstrahlt in Grün und Grau, die Fenster sitzen sämtlich an ihren Plätzen. Lediglich ein Außentreppenhaus aus Baugerüsten an der Vorderseite trübt den Eindruck – und ein gewisser Wildwuchs hinterm Gitterzaun.







Artikel teilen

Artikel teilen