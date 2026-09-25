Brand- und Katastrophenschutz Feuerwehr-Ehrenamt in RLP stärken: Das sind die Hürden Hannah Klein Özdemir 25.09.2026, 17:00 Uhr

i Es gibt viele Möglichkeiten, das Feuerwehr-Ehrenamt in Rheinland-Pfalz zu stärken. Das sind mögliche Herausforderungen dabei (Symbolfoto). Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Mehr Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund: Es gibt viele Möglichkeiten das Feuerwehr-Ehrenamt in Rheinland-Pfalz zu stärken. Einige Beispiele zeigen: Dabei gibt es oftmals Herausforderungen zu überwinden.

Doppelmitgliedschaften: ja oder nein? Eine Frage, die mit Blick auf das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in den vergangenen Wochen zum Thema wurde. Der Landesamtspräsident, René Schubert, ist nicht nur Behördenleiter, sondern hat in seiner Heimat Ehrenämter inne, führt zudem Nebentätigkeiten aus.







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