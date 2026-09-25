Brand- und Katastrophenschutz
Feuerwehr-Ehrenamt in RLP stärken: Das sind die Hürden
Es gibt viele Möglichkeiten, das Feuerwehr-Ehrenamt in Rheinland-Pfalz zu stärken. Das sind mögliche Herausforderungen dabei (Sy
Es gibt viele Möglichkeiten, das Feuerwehr-Ehrenamt in Rheinland-Pfalz zu stärken. Das sind mögliche Herausforderungen dabei (Symbolfoto).
Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Mehr Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund: Es gibt viele Möglichkeiten das Feuerwehr-Ehrenamt in Rheinland-Pfalz zu stärken. Einige Beispiele zeigen: Dabei gibt es oftmals Herausforderungen zu überwinden.

Lesezeit 4 Minuten
Doppelmitgliedschaften: ja oder nein? Eine Frage, die mit Blick auf das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in den vergangenen Wochen zum Thema wurde. Der Landesamtspräsident, René Schubert, ist nicht nur Behördenleiter, sondern hat in seiner Heimat Ehrenämter inne, führt zudem Nebentätigkeiten aus.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten