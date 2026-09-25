Mehr Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund: Es gibt viele Möglichkeiten das Feuerwehr-Ehrenamt in Rheinland-Pfalz zu stärken. Einige Beispiele zeigen: Dabei gibt es oftmals Herausforderungen zu überwinden.
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Doppelmitgliedschaften: ja oder nein? Eine Frage, die mit Blick auf das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in den vergangenen Wochen zum Thema wurde. Der Landesamtspräsident, René Schubert, ist nicht nur Behördenleiter, sondern hat in seiner Heimat Ehrenämter inne, führt zudem Nebentätigkeiten aus.