Neuer Lotto-Glückspilz in RLP Glücksforscher Beck: Geld allein ist nicht alles Anke Mersmann 25.09.2026, 15:00 Uhr

i Hurra, Lotto-Gewinn! Von einem solchen Moment träumen Millionen von Menschen. Aber macht Geld wirklich glücklich? Über diese universelle Frage hat unsere Zeitung mit einem Glücksforscher gesprochen. Jiri Viehmann. picture alliance / imageBROKER

1,4 Millionen Euro – und jetzt? Ein Westpfälzer gewinnt im Lotto und plant ein Leben ohne Sorgen. Doch macht Geld wirklich glücklich? Ein Glücksforscher im Gespräch.

Die richtigen Zahlen getippt – und dann alsbald ein satter Gewinn auf dem Konto: Vom Lotto-Gewinn träumen wohl Woche für Woche Millionen von Menschen, wenn sie ihren Tippschein abgeben. Gerade erst ist dieser Traum für einen 30-Jährigen aus der Westpfalz in Erfüllung gegangen: Mit einem Schlag ist er um 1,4 Millionen Euro reicher, er freut sich nun auf ein bodenständiges Leben ohne Schulden – und darauf, sich finanziell keine Sorgen mehr machen ...







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