1,4 Millionen Euro – und jetzt? Ein Westpfälzer gewinnt im Lotto und plant ein Leben ohne Sorgen. Doch macht Geld wirklich glücklich? Ein Glücksforscher im Gespräch.
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Die richtigen Zahlen getippt – und dann alsbald ein satter Gewinn auf dem Konto: Vom Lotto-Gewinn träumen wohl Woche für Woche Millionen von Menschen, wenn sie ihren Tippschein abgeben. Gerade erst ist dieser Traum für einen 30-Jährigen aus der Westpfalz in Erfüllung gegangen: Mit einem Schlag ist er um 1,4 Millionen Euro reicher, er freut sich nun auf ein bodenständiges Leben ohne Schulden – und darauf, sich finanziell keine Sorgen mehr machen ...