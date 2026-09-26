Koblenzer Anrechtskonzerte Mit Marzena Diakun vergeht Bruckner wie im Flug Claus Ambrosius 26.09.2026, 17:44 Uhr

i Einen gelungenen Saisonauftakt erlebte das Publikum des Musik-Instituts Koblenz mit dem Antrittskonzert von Marzena Diakun als neuer Chefdirigentin der Rheinischen Philharmonie. Arek Głębocki

Eine gute Stunde Bruckner, keine Spur von Ermüdung: Marzena Diakun und die Rheinische Philharmonie halten das Publikum beim Musik-Institut Koblenz unter Spannung. Am Ende steht ausgesprochen herzlicher Applaus für die neue Chefdirigentin.

Nach dem ersten Satz im zweiten Konzertteil könnte eigentlich schon Schluss sein. So viel Brillanz hat sich da entfaltet, so viel Kraft ist freigesetzt, ein solcher Berg erklommen, dass man einen unbedarften Konzertbesucher gut verstehen würde, wenn er jetzt begeistert applaudierte und nach seiner Jacke griffe.







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