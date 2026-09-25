Baustelle bei Höhr-Grenzhausen
A48 am Wochenende voll gesperrt – so geht es weiter
Von Freitagabend bis Montagmorgen muss die A48 zwischen dem Rheintal und dem Westerwald voll gesperrt werden, Umleitungsstrecken
Von Freitagabend bis Montagmorgen muss die A48 zwischen dem Rheintal und dem Westerwald voll gesperrt werden, Umleitungsstrecken werden ausgeschildert (Symbolbild).
Tim Brakemeier. picture alliance/dpa

Achtung, Autofahrer: Von Freitagabend bis Montagmorgen wird die A48 an diesem Wochenende zwischen Rheintal und Westerwald in beiden Richtungen voll gesperrt. Das sind die Gründe – und so geht es danach weiter.

Lesezeit 1 Minute
Ab Freitag, etwa 20 Uhr, geht es nur noch über Umwege vom Rheintal in den Westerwald: Wie geplant und angekündigt wird die A48 zwischen der Anschlussstelle Bendorf/Neuwied und dem Dernbacher Dreieck bis voraussichtlich Montagmorgen, circa 5 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.
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