Baustelle bei Höhr-Grenzhausen A48 am Wochenende voll gesperrt – so geht es weiter 25.09.2026, 19:30 Uhr

i Von Freitagabend bis Montagmorgen muss die A48 zwischen dem Rheintal und dem Westerwald voll gesperrt werden, Umleitungsstrecken werden ausgeschildert (Symbolbild). Tim Brakemeier. picture alliance/dpa

Achtung, Autofahrer: Von Freitagabend bis Montagmorgen wird die A48 an diesem Wochenende zwischen Rheintal und Westerwald in beiden Richtungen voll gesperrt. Das sind die Gründe – und so geht es danach weiter.

Ab Freitag, etwa 20 Uhr, geht es nur noch über Umwege vom Rheintal in den Westerwald: Wie geplant und angekündigt wird die A48 zwischen der Anschlussstelle Bendorf/Neuwied und dem Dernbacher Dreieck bis voraussichtlich Montagmorgen, circa 5 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.







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