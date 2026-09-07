Eine Autofahrerin verliert in einer Kurve die Kontrolle und prallt frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Es folgen ein großer Rettungseinsatz und eine stundenlange Sperrung.

Holzerath (dpa/lrs) – Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Frontalzusammenstoß ihrer Wagen im Landkreis Trier-Saarburg lebensgefährlich verletzt worden. Der schwere Unfall passierte am Nachmittag auf der L146 zwischen Reinsfeld und Holzerath, wie die Polizei mitteilte. Eine 63 Jahre alte Autofahrerin habe in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, ihr Wagen sei dann mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert.

Die 63-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie mit schwerem Gerät befreien. Sie wurde dann ebenso wie die 43 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Ermittlungen zu den Verletzungen hätten ergeben, dass die jüngere der beiden Frauen nicht mehr in Lebensgefahr schwebt, hieß es. Bei der 63-Jährigen könne wegen der multiplen Verletzungen eine Lebensgefahr bislang nicht ausgeschlossen werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L146 war sechs Stunden lang voll gesperrt. Warum die 63-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar.