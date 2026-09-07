Von Spionage und Sabotage Wie sicher ist die regionale Infrastruktur? Rolf Seydewitz 07.09.2026, 12:43 Uhr

i Keine Sabotage, sondern fehlerhafte Wartungsarbeiten führten vor vier Jahren bei Echternacherbrück zu dem Leck an der Nato-Pipeline. Harald Tittel/dpa

Drohnen über Militärbasen, Cyberangriffe auf Behörden und die Gefahr von Sabotage: Rheinland-Pfalz steht zunehmend im Fokus hybrider Bedrohungen. Welche Ziele besonders gefährdet sind und wie sie geschützt werden.

In Deutschland vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem nicht über neue Angriffe auf die sogenannte kritische Infrastruktur berichtet wird. Mal geht es um Drohnen über einem Flugplatz, mal um Sabotage an einem Stromnetz und mal um Brandsätze, die auf die Baustelle eines Rüstungsunternehmens geworfen wurden.







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