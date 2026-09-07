Längst treffen sich fanatische Muslime nicht mehr in der Moschee, sondern im Internet. KI wirkt dort wie ein Booster für dschihadistische Propaganda. Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz hat es immer schwerer, Gefahren frühzeitig zu erkennen.
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Der Anschlag auf den Christopher Street Day am 25. Juli in Berlin hat es einmal mehr gezeigt: Islamistisch motivierte Attentäter bedürfen keiner Anbindung an terroristische Strukturen mehr – das Internet ist das Medium ihrer Radikalisierung. Das erschwert es den Sicherheitsbehörden enorm, mutmaßliche Täter frühzeitig aufzuspüren.