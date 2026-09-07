Islamismus in Rheinland-Pfalz Die stille Radikalisierung Frank Schmidt-Wyk 07.09.2026, 13:21 Uhr

i Das Feld für die Radikalisierung von Muslimen wird unter anderem in Sozialen Medien bereitet: Bei Instagram oder TikTok beispielsweise werden salafistische Inhalte vermittelt, verpackt als praktische Lebenshilfe in religiösen Fragen. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Längst treffen sich fanatische Muslime nicht mehr in der Moschee, sondern im Internet. KI wirkt dort wie ein Booster für dschihadistische Propaganda. Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz hat es immer schwerer, Gefahren frühzeitig zu erkennen.

Der Anschlag auf den Christopher Street Day am 25. Juli in Berlin hat es einmal mehr gezeigt: Islamistisch motivierte Attentäter bedürfen keiner Anbindung an terroristische Strukturen mehr – das Internet ist das Medium ihrer Radikalisierung. Das erschwert es den Sicherheitsbehörden enorm, mutmaßliche Täter frühzeitig aufzuspüren.







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