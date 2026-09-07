Beim VR-Kaiserfestival
Johannes Oerdings Koblenz-Premiere in Bildern
Feierte beim VR-Kaiserfestival am Samstagabend seine überaus gelungene Koblenz-Premiere: Johannes Oerding.
Feierte beim VR-Kaiserfestival am Samstagabend seine überaus gelungene Koblenz-Premiere: Johannes Oerding.
Jörg Niebergall

Der Auftritt von Johannes Oerding beim VR-Kaiserfestival in Koblenz wird den Besuchern wohl nicht nur musikalisch, sondern auch aufgrund der besonderen Atmosphäre in Erinnerung bleiben. Wir blicken noch einmal zurück – in Bildern.

Lesezeit 1 Minute
Von einem Wohnzimmerkonzert war der Auftritt von Johannes Oerding rein optisch – und auch statistisch – tatsächlich meilenweit entfernt: Mehr als 5000 Besucher begleiteten den Popstar am Samstag bei seiner Koblenz-Premiere am Deutschen Eck, feierten eingerahmt in die eindrucksvolle Kulisse zwischen Festung Ehrenbreitstein und Kaiser-Wilhelm-Statue.
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