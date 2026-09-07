Der Auftritt von Johannes Oerding beim VR-Kaiserfestival in Koblenz wird den Besuchern wohl nicht nur musikalisch, sondern auch aufgrund der besonderen Atmosphäre in Erinnerung bleiben. Wir blicken noch einmal zurück – in Bildern.
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Von einem Wohnzimmerkonzert war der Auftritt von Johannes Oerding rein optisch – und auch statistisch – tatsächlich meilenweit entfernt: Mehr als 5000 Besucher begleiteten den Popstar am Samstag bei seiner Koblenz-Premiere am Deutschen Eck, feierten eingerahmt in die eindrucksvolle Kulisse zwischen Festung Ehrenbreitstein und Kaiser-Wilhelm-Statue.