Beim VR-Kaiserfestival Johannes Oerdings Koblenz-Premiere in Bildern Stefan Schalles 07.09.2026, 12:00 Uhr

i Feierte beim VR-Kaiserfestival am Samstagabend seine überaus gelungene Koblenz-Premiere: Johannes Oerding. Jörg Niebergall

Der Auftritt von Johannes Oerding beim VR-Kaiserfestival in Koblenz wird den Besuchern wohl nicht nur musikalisch, sondern auch aufgrund der besonderen Atmosphäre in Erinnerung bleiben. Wir blicken noch einmal zurück – in Bildern.

Von einem Wohnzimmerkonzert war der Auftritt von Johannes Oerding rein optisch – und auch statistisch – tatsächlich meilenweit entfernt: Mehr als 5000 Besucher begleiteten den Popstar am Samstag bei seiner Koblenz-Premiere am Deutschen Eck, feierten eingerahmt in die eindrucksvolle Kulisse zwischen Festung Ehrenbreitstein und Kaiser-Wilhelm-Statue.







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