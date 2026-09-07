In der Rhein-Mosel-Halle Mit Thomas Schmidt: „Nightwash“ kommt nach Koblenz Stefan Schalles 07.09.2026, 16:08 Uhr

i Als einer von vier Comedians des Koblenzer Tourstops wird Ende Oktober auch Thomas Schmidt auf der Bühne der Rhein-Mosel-Halle erwartet. Frederik Löwer

Mit Koblenz ist „Nightwash“ über seinen Erfinder Knacki Deuser eng verbunden – nun kehrt das Erfolgsformat in dessen Heimatstadt zurück. Mit dabei sind vier Künstler, die Stand-up-Comedy in allen Farben präsentieren. Was mit wem geplant ist:

Stand-up im Schleudergang: Mit knapp 200 Millionen Onlineaufrufen und mehr als 160 Liveshows pro Jahr gehört „Nightwash“ zu den erfolgreichsten Comedyformaten im deutschsprachigen Raum. Entwickelt wurde die Kultmarke Anfang der 2000er vom gebürtigen Koblenzer Knacki Deuser, der in der Folge Karrieren heutiger Stars wie Mario Barth, Carolin Kebekus oder Johann König auf den Weg brachte.







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