Die Texte holpern, die Ausstattung zerfällt, der Krimi gerät zur Katastrophe. Zum Saisonauftakt zeigt das Theater Koblenz „Dieses Stück geht schief“.
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Dass an diesem Abend etwas schiefgeht, darf man erwarten. Schließlich steht es auf dem Programm. Dass aber hinter jedem Missgeschick so viel Können steckt, muss man erst einmal hinbekommen. Das Theater Koblenz hat seine Schauspielsaison mit der Komödie „Dieses Stück geht schief“ eröffnet und mit einer Mannschaft, die sich mit beträchtlicher Präzision um Kopf und Kragen spielt.