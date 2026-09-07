Blick auf Rheinland-Pfalz Kann RLP-AfD so stark wie in Sachsen-Anhalt werden? Sebastian Stein 07.09.2026, 17:23 Uhr

i Nah dran: Sebastian Münzenmaier (rechts), Chef der rheinland-pfälzischen AfD, bei einem Wahlkampfauftritt in Magdeburg mit Sachsen-Anhalts Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (Mitte) und Bundesparteichef Tino Chrupalla. Michael Brandt/dpa

Die rheinland-pfälzische AfD hat bei der Landtagswahl im März ihr bestes westdeutsches Ergebnis erzielt. Geht es nun weiter bergauf? Über Parallelen und Unterschiede zu Sachsen-Anhalt.

Die AfD hat in Sachsen-Anhalt einen nie da gewesenen Wahlerfolg erzielt. Nur knapp verfehlte die Partei die absolute Mehrheit. Ob die AfD trotzdem regieren kann, ist derzeit noch offen. Mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund könnte es erstmals einen Ministerpräsidenten geben, der Mitglied einer vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften Landespartei ist.







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