Katastrophenschutz-Amt in RLP
Präsident muss „zu 100 Prozent fürs Landesamt“ da sein
Beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz auf dem Asterstein rumort es vernehmlich. Kritik macht sich auch an seinem Präs
Beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz auf dem Asterstein rumort es vernehmlich. Kritik macht sich auch an seinem Präsidenten fest. Am Donnerstag wird das Amt zum Thema im Innenausschuss des Landtags.
Ingo Beller

Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz bleibt im Blickpunkt, insbesondere sein Präsident und dessen Nebentätigkeiten in NRW. Die Landtagsopposition stellt Fragen – und erwartet Antworten im Innenausschuss.

Lesezeit 3 Minuten
Ist der Präsident des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz präsent genug in seiner Koblenzer Behörde – angesichts diverser Ehren- und Nebenämter, die René Schubert vor allem an seinem Hauptwohnort in Nordrhein-Westfalen ausübt? Eine Recherche unserer Zeitung wirft diese Frage auf.
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