Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz bleibt im Blickpunkt, insbesondere sein Präsident und dessen Nebentätigkeiten in NRW. Die Landtagsopposition stellt Fragen – und erwartet Antworten im Innenausschuss.
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Ist der Präsident des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz präsent genug in seiner Koblenzer Behörde – angesichts diverser Ehren- und Nebenämter, die René Schubert vor allem an seinem Hauptwohnort in Nordrhein-Westfalen ausübt? Eine Recherche unserer Zeitung wirft diese Frage auf.