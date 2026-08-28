Für Robert und Walter Rimbau ist es ein höchst emotionaler Moment. Am letzten Verhandlungstag im Fall Amy Lopez treffen Vater und Bruder direkt auf den Mörder ihrer Tochter und Schwester. Nach dem Urteil können sie vielleicht endlich Frieden finden.
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Es ist ein historischer Moment in der Koblenzer Kriminalgeschichte, als Rupert Stehlin am Freitagmorgen um 11.37 Uhr ans Mikrofon tritt. Der Vorsitzende Richter drückt die Sprechtaste. Das rote Lämpchen leuchtet auf. Im Saal 128 des Landgerichts wird es still.