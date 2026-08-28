Urteil im Landgericht Koblenz Lebenslange Haft für den Mörder von Amy Lopez Dirk Eberz 28.08.2026, 15:35 Uhr

i Der Mörder von Amy Lopez muss zur Urteilsverkündung im Koblenzer Landgericht direkt in die Augen von Robert und Walter Rimbau schauen. Vater und Bruder des Opfers wollten den Mann sehen, der vor 32 Jahren das Leben der damals 24-Jährigen brutal ausgelöscht hat. Hans S. erhielt dafür eine lebenslange Haftstrafe. Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Für Robert und Walter Rimbau ist es ein höchst emotionaler Moment. Am letzten Verhandlungstag im Fall Amy Lopez treffen Vater und Bruder direkt auf den Mörder ihrer Tochter und Schwester. Nach dem Urteil können sie vielleicht endlich Frieden finden.

Es ist ein historischer Moment in der Koblenzer Kriminalgeschichte, als Rupert Stehlin am Freitagmorgen um 11.37 Uhr ans Mikrofon tritt. Der Vorsitzende Richter drückt die Sprechtaste. Das rote Lämpchen leuchtet auf. Im Saal 128 des Landgerichts wird es still.







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