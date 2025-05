Mainz/ Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Das Land Rheinland-Pfalz gibt der Ausrichterstadt Neustadt an der Weinstraße für die Landesgartenschau 2027 zusätzliche 5,4 Millionen Euro. Insgesamt erhält die Kommune damit 23 Millionen Euro vom Land für das Event, wie die Staatskanzlei in Mainz mitteilte. Die Stadt hatte wegen höherer Baukosten um mehr Geld gebeten.

Das Kabinett habe sich auf die Bewilligung der zusätzlichen Unterstützung geeinigt, hieß es in der Mitteilung weiter. «Die Landesgartenschau ist ein ganz besonderes Ereignis für die Stadt Neustadt an der Weinstraße. Die Maßnahmen, die das Stadtbild und auch das Umland enorm aufwerten, werden langfristig und nachhaltig in die gesamte Region hineinwirken», sagten demnach Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP).

Ein «finanzieller Kraftakt» für das Land

Das Land sprach von einem «finanziellen Kraftakt». Von dem zusätzlichen Geld kämen 2,38 Millionen Euro aus dem Innen-, 2,12 Millionen aus dem Wirtschafts- und 0,9 Millionen Euro aus dem Umweltministerium.

Bisher gab es in Rheinland-Pfalz vier Landesgartenschauen. Die waren 2000 in Kaiserslautern, 2004 in Trier, 2008 in Bingen und 2015 in Landau. Eine für 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler geplante Landesgartenschau war wegen der Flutkatastrophe ein Jahr zuvor abgesagt worden.