„Keine Likes für Lügen“: So lautet das Motto der Woche der Medienkompetenz (WMK) in Rheinland-Pfalz, die am Montag beginnt. Im ganzen Land gibt es Aktionen und Informationsangebote. Das Ziel: „Fake News“ erkennen und meiden.

„Fake News“ und vor allem gefälschte Foto- und Videoaufnahmen können einem im Netz überall begegnen – viele sind harmlos und geradezu witzig, andere aber eben nicht. So warnte die Polizei Koblenz kürzlich vor Falschmeldungen und KI-generierten Fake-Fotos im Zusammenhang mit dem abscheulichen Verbrechen von Weitefeld im Westerwald, dem Anfang April drei Menschen zum Opfer gefallen sind. In sozialen Netzwerken kursierten nicht nur Meldungen, wonach der Tatverdächtige an bestimmten Orten, weit weg von Weitefeld, gesichtet worden sei. Auch Fotos, die angeblich von Wildkameras aufgenommen wurden, tauchten auf. Die Polizei trat dem entschlossen entgegen – auch aus der Sorge heraus, dass Ängste von Bürgerinnen und Bürger in der Region zusätzlich geschürt worden.

„Keine Likes für Lügen“ lautet nun das Motto der Woche der Medienkompetenz (WMK) in Rheinland-Pfalz. Vom 2. bis zum 8. Juni gibt es im ganzen Bundesland Informationsangebote und Aktionen, mit denen Zeichen gesetzt werden sollen gegen Desinformation und für vertrauenswürdige Informationen. Die WMK ist eine Initiative der Landesregierung Rheinland-Pfalz und der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und wird von zahlreichen Partnern unterstützt. Die Fäden laufen zusammen bei der Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz.

Angeboten werden Workshops, Gesprächsrunden und Sprechstunden – viele Angebote richten sich gezielt an Schülerinnen und Schüler, aber es gibt auch Programm für alle Altersstufen. „Medien und digitale Dienste gehören mittlerweile so selbstverständlich zu unserem Alltag wie der Gang in den Supermarkt oder das Verhalten im Straßenverkehr“, wird Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) in einer Pressemitteilung zitiert. „Der richtige Umgang mit Medien ist daher eine wesentliche Schlüsselkompetenz für das Leben, Arbeiten und die selbstbestimmte Teilhabe an unserer freien demokratischen Gesellschaft.“

Weitere Infos gibt es unter www.wmk-rlp.de