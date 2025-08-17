Die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern wird für Unternehmen in Rheinland-Pfalz immer schwieriger. Die EVM rekrutiert inzwischen erfolgreich Fachkräfte im Ausland – und fordert von der Politik ein klares Bekenntnis zur Fachkräftezuwanderung.

Der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen für rheinland-pfälzische Betriebe. Unternehmen brauchen immer länger, um eine Stelle zu besetzen – im Schnitt benötigt jeder zweite Betrieb dafür zwei bis sechs Monate, heißt es bei der rheinland-pfälzischen Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern, die dem Problem mit einem Aktionsplan begegnen. Einen Weg, den Firmen und Institutionen beschreiten können, ist der ins Ausland. Wie es funktionieren kann, zeigt der Blick auf die Energieversorgung Mittelrhein (EVM): Durch gezielte Kooperationen mit international agierenden Partnern rekrutiert die Unternehmensgruppe Fachkräfte aus dem Ausland.

„Wir stehen vor einem strukturellen Wandel am Arbeitsmarkt. Um unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern, müssen wir neue Wege gehen – auch über Landesgrenzen hinweg“, erklärt EVM-Vorstand Christoph Hesse laut einer Pressemitteilung. „Die gezielte Gewinnung ausländischer Fachkräfte ist für uns ein wichtiger Baustein, um dem Fachkräftemangel aktiv zu begegnen.“ Bereits drei internationale Kollegen konnten nach Angaben des in Koblenz ansässigen Energieversorgers gewonnen werden: Ein Elektroniker aus Marokko hat als Netzmonteur Strom im Bereich Asset-Service begonnen, zwei Auszubildende aus Indien beginnen in Kürze ihre Ausbildung zum Anlagenmechaniker.

Hilfe bei Wohnungssuche und Behördengängen

Die Rekrutierung erfolge in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit sowie spezialisierten Agenturen, teilt die EVM weiter mit. Diese Partner unterstützen nicht nur bei der Auswahl geeigneter Kandidaten, sondern auch bei Visa-Prozessen, Einreiseformalitäten und der Integration vor Ort. Ergänzend begleitet ein weiterer Dienstleister aus Koblenz die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Wohnungssuche und Behördengängen.

„Wir setzen auf qualifizierte Menschen – unabhängig von ihrer Herkunft“, wird Mithun Basu, ebenfalls Vorstand der EVM, in der Mitteilung zitiert. „Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen bringen nicht nur fachliche Kompetenz mit, sondern bereichern auch unsere Unternehmenskultur durch ihre Perspektiven und Erfahrungen.“ Alle internationalen Mitarbeiter verfügen über Deutschkenntnisse mindestens auf B2-Niveau. Die Auszubildenden aus Indien besuchen bereits eine deutsche Sprachschule, während der Kollege aus Marokko sich die Sprache autodidaktisch angeeignet hat. Bei Bedarf wird zusätzlicher Unterricht angeboten.

Die EVM prüft den Ausbau des Programms. Ziel sei es, auch künftig Vakanzen mit geeigneten Fachkräften zu besetzen – unabhängig davon, ob diese aus dem In- oder Ausland stammen. „Hilfreich wäre sicher auch ein klares Bekenntnis der Politik zur Fachkräftezuwanderung. Und ganz wichtig: die Digitalisierung und Vereinfachung der Verfahren“, erklärt Mithun Basu. Welche Hürden sich dabei bisweilen auftun, habe sich bei der Integration mehrerer Geflüchteter gezeigt. Die EVM spricht in diesem Zusammenhang vom „Durchhaltevermögen aller Beteiligten“: Inzwischen gebe es mehrere Kollegen aus Syrien und dem Iran.