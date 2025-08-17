Ein Donnerstagmorgen im Januar vor eineinhalb Jahren: Vor der Sparkassenfiliale in der Rathausstraße in Höhr-Grenzhausen wartet ein korpulenter Mann mit Kapuze. Wenig später überfällt er die Bank. Hat ihn jemand beobachtet? Details zur TV-Fahndung.

Fast eine Stunde hat sich der bewaffnete Bankräuber an jenem Donnerstag, 4. Januar 2024, in der Sparkassenfiliale in der Rathausstraße in Höhr-Grenzhausen aufgehalten – das ist ungewöhnlich lang. Und: Offenbar war er gut vorbereitet auf seine Tat, passte die Angestellten ab, bedrohte sie, zwang sie, den Tagesgeldtresor zu öffnen und erbeutete Bargeld. Mehr als eineinhalb Jahre später ist er immer noch nicht gefasst.

Neue Hinweise auf seine Identität erhofft sich die Kripo Koblenz jetzt von der Präsentation des Falls in der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Dort ist am kommenden Mittwoch, 20. August, 20.15 Uhr, ein circa zehnminütiger Filmbeitrag zu sehen, in dem der brutale Überfall nachgestellt wird.

„Ziel der Ausstrahlung ist es, Zeugen, beziehungsweise Hinweisgeber zu erreichen, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, weil sie entweder etwas von der Tat mitbekommen haben oder ihnen bestimmte Merkmale des Täters und/oder seines Verhaltens bekannt sein könnten“, erläutert Polizeipressesprecher Oliver Jutz die Gründe, die die Ermittler dazu bewogen haben, zu „Aktenzeichen XY“ zu gehen. Als Vertreter der Kripo wird Florian Freisberg, Sachbearbeiter im Kommissariat 11 der Kriminaldirektion Koblenz, im Studio dabei sein und im Gespräch mit Moderator Rudi Cerne die offenen Fragen des Falls besprechen.

Erst vor wenigen Wochen war ein anderes Westerwälder Verbrechen Thema in der Sendung, die es schon seit 1967 gibt: der mutmaßliche Dreifachmord von Weitefeld. Nur eineinhalb Wochen nach der Tat wurden die Details der Fahndung im TV-Studio vorgestellt, allerdings nicht als Filmbeitrag. Während und nach der Sendung gingen zwar etliche Hinweise ein, allein 80 am Ausstrahlungsabend, der entscheidende war allerdings nicht dabei. Bekanntlich wurde die Leiche des dringend Tatverdächtigen erst Monate später gefunden.

Nun hoffen die Fahnder auf ein erfreulicheres Ergebnis. Der Fahndungsaufruf mit Foto und Personenbeschreibung ist weiterhin online abrufbar. Es sei davon auszugehen, „dass er sich schon eine Weile vor Betreten der Filiale im Bereich der Bank aufgehalten hat“, heißt es darin. Wurde er dabei vielleicht beobachtet? An einem Januarmorgen vor 8 Uhr?

Detaillierte Personenbeschreibung

So wird er beschrieben: mittleres Alter, circa 1,75 bis 1,85 Meter groß, korpulent/untersetzt, dunkelbraune Augen. Er sprach mit südländischem oder südosteuropäischem Akzent. Detailliert wird seine Kleidung aufgezählt: blaue Arbeitskleidung, schwarze Kapuze, vorn zugezogen, schwarzes Halstuch mit weißem Muster, schwarze Handschuhe. Er trug eine schwarze Sporttasche sowie schwarze Sneaker mit weißer Kappe vorn, weißer Sohle, weißen Schnürsenkel (ähnlich Chucks).

Die Kripo fragt: Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten? Wer kann konkrete Angaben zu einem Täter machen?

Hinweise werden erbeten an die Kriminalwache Koblenz unter Tel. 0261/921-56390. Sie können auch anonym abgegeben werden unter Tel. 0261/103-2727.