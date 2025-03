Gut 9000 Kilometer lang soll demnächst das Wasserstoff-Kernnetz sein, welches sich durch Deutschland zieht. Bis 2032 soll es laut Bundesnetzagentur in Betrieb gehen. Durch die Leitungen wird dann der für die Energiewende so wichtige Energieträger Wasserstoff kreuz und quer durch die Republik transportiert – auch durch Rheinland-Pfalz (RLP). Geplant ist, dass durch den nördlichen Teil unseres Bundeslandes z wei Hauptleitungen des Wasserstoff-Kernnetzes führen, eine durch den Westerwald, eine durch die Eifel. Neu ist diese Nachricht zwar nicht. Spätestens, seit die Bundesnetzagentur im vergangenen Herbst das von den Fernleitungsnetzbetreibern vorgeschlagene Wasserstoff-Kernnetz genehmigt hat, ist bekannt, dass Leitungen durch unsere Region verlaufen. Wie sich aber seitdem die Planung konkretisiert hat, darüber informierten jetzt die Energienetze Mittelrhein (enm), die zur Gruppe der Energieversorgung Mittelrhein (evm) in Koblenz gehören.

Leitungen durch den Westerwald und die Eifel

Klar ist inzwischen: Der Leitungsstrang durch den Westerwald wird von NRW kommend in der Verbandsgemeinde Asbach – in der Gemeinde Buchholz – rheinland-pfälzisches Gebiet erreichen und dann weiter durch die Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf, Montabaur, Diez und Aar-Einrich verlaufen. Von dort geht es dann in Hessen weiter, erläuterte enm-Sprecher Marcelo Peerenboom auf Anfrage.

Die Leitung durch die Eifel ist noch deutlicher im Planungsstatus als die Leitung durch den Westerwald. Es handelt sich hier um einen kompletten Neubau, erklärte Peerenboom. Etwa 40 Prozent des Wasserstoff-Kernnetzes müssen neu gebaut werden, bei 60 Prozent ist eine Umstellung von Gasleitungen auf Wasserstoff möglich. Letzteres wird laut Peerenboom bei der Westerwälder Leitung der Fall sein. Dort sind bereits auch drei Netzkopplungspunkte definiert: Sie sollen bei Großmaischeid, Ransbach-Baumbach und Dernbach liegen. Von ihnen aus wird Wasserstoff in die Fläche und zu Nutzern – Industriebetrieben – transportiert. Dies erfolgt über ein kleineres, feinmaschigeres Netz. Für die Leitungen auf diesen „letzten Metern“zeichnen dann die enm als Verteilnetzbetreiber verantwortlich.

Das gut 9000 Kilometer lange Wasserstoff-Kernnetz wiederum, das häufig auch als „Molekül-Autobahn“ bezeichnet wird, wird von Fernleitungsnetzbetreibern betreut. Open Grid Europe (OGE) mit Sitz in Essen zeichnet unter anderem auch für jene Leitungsabschnitte verantwortlich, die durch RLP und das Gebiet der enm verlaufen. Sie sollen übrigens, erläuterte Marc Koopmann von OGE, Ende 2032 in Betrieb genommen werden. Also in gut acht Jahren.

Bis Ende dieses Jahres wollen wiederum die Energienetze Mittelrhein einen entscheidenden Schritt weiter sein, was die Vorbereitungen für den Aufbau des Verteilnetzes angeht. Derzeit wird erhoben, welchen Bedarf regionale Industriebetriebe perspektivisch an Wasserstoff haben, erläuterte Sprecher Peerenboom. Ein leichtes Unterfangen ist es offenbar nicht, „da es Industriebetrieben verständlicherweise schwerfällt, jetzt zu prognostizieren, welche Mengen an Wasserstoff sie in ein paar Jahren benötigen“.

Wasserstoff-Bedarf der heimischen Industrie wird erhoben

Dennoch soll die Erhebung, so Peerenboom, bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Tobias Eberhardt, bei der evm-Netzgesellschaft für die Gasnetztransformationsplanung verantwortlich, informierte jetzt, dass, basierend auf Rückmeldungen, „bereits erste Bedarfsregionen identifiziert und gezielt Gespräche mit Industriebetrieben geführt werden konnten“.

Gleichwohl sei der Kreis der Wasserstoff-Interessenten derzeit noch überschaubar, konkretisierte Sprecher Peerenboom gegenüber unserer Zeitung: „Rund ein Dutzend Unternehmen sind in konkreten Gesprächen mit uns. Vor allem Betriebe der Glas- und Keramikindustrie, Papierhersteller, Lebensmittelhersteller und die Metallindustrie.“ Im Wesentlichen handele es sich um Firmen „entweder mit sehr hohen Gasverbräuchen oder solchen, die gasförmige Energieträger für ihre Produktionsprozesse benötigen“.

Komplexe Prozesse

Als Verteilnetzbetreiber sind die enm auf solche Kennzahlen zum Verbrauch von Wasserstoff angewiesen, um die Netzplanung möglichst bedarfsgerecht – und damit wirtschaftlich – aufzugleisen. Denn ähnlich wie beim bundesweiten Kernnetz wird auch im Verteilnetz geschaut, ob neue Leitungen gebaut werden müssen oder ob bestehende Gasleitungen stillgelegt und auf Wasserstoff umgestellt werden können. Was einfach klingt, beschrieb Peerenboom als komplexen Prozess, unter anderem etwa, weil Leitungen auf ihren Zustand und ihre Materialbeschaffung überprüft werden müssen. Da das Gasnetz der enm allerdings verschiedene Baujahre aufweist und der Zahn der Zeit unterschiedlich stark nagt, haben Experten einiges zu tun. Zumal bei Überlegungen, eine Gasleitung auf Wasserstoff umzustellen, berücksichtigt werden muss, ob noch Abnehmer für Erdgas am Netz hängen. Im Zuge der Energiewende und der Transformation der Industrie wird diese Zahl nach und nach zwar kleiner, noch aber ist sie ein Faktor.

Laut Tobias Eberhardt liegt deshalb eine der zentralen Herausforderungen in den kommenden Jahren darin, eine parallele Versorgung sowohl mit Erdgas als auch mit Wasserstoff sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund arbeiten die enm an einem Pilotprojekt im Koblenzer Industriegebiet Kesselheim, im Kesselheimer Ortsnetz sowie im Rheinhafen Koblenz: Erste Zwischenergebnisse zeigen laut enm, dass es technisch möglich ist, ein Teilnetz aus dem bestehenden Erdgasnetz herauszulösen und auf Wasserstoff umzustellen.

Industriebetriebe im Netzgebiet der enm, die ihren zukünftigen Wasserstoffbedarf noch nicht angemeldet haben, können dies weiterhin tun. Über die Website enm.de/wasserstoffsteht ein entsprechendes Online-Formular zur Verfügung.