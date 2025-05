Weitere Folge des Insolvenzverfahrens der DRK Krankenhausgesellschaft Süd-West: Mehrere Fach- und Tageskliniken in Rheinland-Pfalz wechseln den Besitzer. Personal soll nicht abgebaut werden.

Mainz (dpa/lrs) – Die Zukunft von psychiatrischen Fach- und Tageskliniken unter dem Dach der DRK Krankenhausgesellschaft Süd-West an insgesamt vier Orten in Rheinland-Pfalz ist gesichert. Die Valeara-Gruppe übernehme die Häuser in Worms, Bad Kreuznach, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Daun, teilte der Insolvenzverwalter der DRK-Gesellschaft mit.

Die Übernahme der Häuser erfolge Anfang Juni, die Versorgung der Patientinnen und Patienten laufe uneingeschränkt weiter. Ein Personalabbau sei nicht geplant. Betroffen von der Übernahme sind demnach 32 Mitarbeiter in Worms, 33 in Bad Kreuznach sowie 121 in Bad Neuenahr/Daun, das bislang offiziell ein Standort war. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Die im nordrhein-westfälischen Bottrop sitzende Valeara-Gruppe ist ein Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in den Fachbereichen Psychiatrie, Neurologie und Psychotherapie. Sie hat den Angaben zufolge rund 700 Beschäftigte an zwölf Standorten in Deutschland.

Auch für die Klinken unter dem Dach der DRK-Krankenhausgesellschaft läuft ein Investorenprozess. Das Haus in Neuwied war bereits an die Marienhaus-Gruppe übergeben worden, für das in Alzey ist dem Insolvenzverwalter zufolge eine kommunale Trägerschaft geplant, für die übrigen Standorte liefen die Gespräche weiter.