Für die Pflegekammer wird es finanziell enger, die Prüfung ihrer Lage läuft noch. Die Mitglieder sollen darüber abstimmen, welche Zukunft die Kammer hat. Was die Landesregierung dazu sagt.

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische Landesregierung verschließt sich nicht einer Auflösung der umstrittenen Pflegekammer. Sozialstaatssekretärin Kathrin Anklam-Trapp sagte, sollte bei der geplanten Mitgliederbefragung eine Mehrheit gegen die Kammer stimmen, werde das Heilberufsgesetz geändert, um die Kammer aufzulösen. Die Entscheidung liege dann beim Landtag, kündigte die SPD-Politikerin im Parlament in Mainz an.

Die Pflegekammer befinde sich in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Das Sozialministerium als zuständige Rechtsaufsicht werde den Prozess weiterhin eng begleiten, erklärte Anklam-Trapp.

Ausbleibende Mitgliedsbeiträge

Ein wesentlicher Grund für die schwierige Finanzlage sind vor allem ausbleibende Mitgliedsbeiträge. Nach früheren Angaben der Kammer muss mehr als eine halbe Million Euro eingetrieben werden. Dem Vernehmen nach könnte es bald sogar Probleme geben, Gehälter für die rund 50 Mitarbeitenden der Geschäftsstelle der Pflegekammer zu zahlen, die eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.

Detlef Placzek wurde jüngst als Beauftragter eingesetzt, um die Finanzen der Kammer unter die Lupe zu nehmen. Zuvor seien wiederholt nicht ausreichende Informationen über die wirtschaftliche Lage von der Pflegekammer geliefert worden, berichtete die Staatssekretärin. Die Prüfung der wirtschaftlichen Situation der Kammer sei noch nicht abgeschlossen. Die Lage werde sich jedoch weiter verschärfen, sollten die erforderlichen und gesetzlich vorgegebenen Beitragsanforderungen weiterhin ausbleiben.