Ein Vulkanausbruch in der Eifel, den hat es lange nicht gegeben. Spuren der vulkanischen Vergangenheit gibt‘s allerdings bis heute. Sprudel oder Straßenschotter: Teilweise begegnen sie uns täglich. Wo der Vulkanismus noch heute präsent ist.
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Rauchende Vulkane, brodelndes Magma, Explosionen und glühende Lavaströme: Das alles gibt es so in der Eifel nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Immerhin liegt beispielsweise der letzte Vulkanausbruch am Laacher See rund 13.000 Jahre zurück. Vulkanische Prozesse gibt es in der Eifel zwar bis heute.