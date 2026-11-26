Erdbeben oder Straßenschotter Vulkanausbrüche in der Eifel: Das sind Spuren im Alltag Hannah Klein Özdemir 26.11.2026, 06:00 Uhr

i Ein Vulkan in der Eifel bricht aus: Dieses Szenario gibt’s im Lava-Dome in Mendig zu sehen. Der letzte echte Ausbruch liegt Tausende von Jahren zurück. Doch bis heute gibt es Spuren des Vulkanismus in der Eifel. Welche das sind? Das weiß ein Vulkanexperte (Archivfoto). Thomas Frey. picture-alliance/ dpa

Ein Vulkanausbruch in der Eifel, den hat es lange nicht gegeben. Spuren der vulkanischen Vergangenheit gibt‘s allerdings bis heute. Sprudel oder Straßenschotter: Teilweise begegnen sie uns täglich. Wo der Vulkanismus noch heute präsent ist.

Rauchende Vulkane, brodelndes Magma, Explosionen und glühende Lavaströme: Das alles gibt es so in der Eifel nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Immerhin liegt beispielsweise der letzte Vulkanausbruch am Laacher See rund 13.000 Jahre zurück. Vulkanische Prozesse gibt es in der Eifel zwar bis heute.







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