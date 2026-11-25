Bauarbeiten an Rennstrecke 24.000 Quadratmeter neuer Asphalt für den Nürburgring Jürgen C. Braun 25.11.2026, 15:30 Uhr

i Hier muss am Nürburgring asphaltiert werden: Projektleiter Alexander Schnobel zeigt eine der besonders betroffenen Stellen eingangs Galgenkopf. Jürgen C. Braun

Wenn an der Nordschleife die Motoren schweigen, rollen die Bagger: Der Nürburgring steckt im Winter 2 Millionen Euro in neuen Asphalt. Projektleiter Schnobel erklärt, warum der Spagat zwischen Mythos und Moderne heikel ist.

Wenn die Motoren der Rennwagen zwischen Hatzenbach und Döttinger Höhe abgeschaltet sind, schlägt die Stunde der Bagger, Raupen und Planierfahrzeuge. Dass an und rund um die 20,8 Kilometer lange Nürburgring-Nordschleife und den 1984 erbauten Grand-Prix-Kurs in den Wintermonaten fieberhaft, aber planvoll gearbeitet wird, ist seit vielen Jahren notwendig und selbstverständlich.







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