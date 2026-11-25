Wer gehört in den Klimaschutzbeirat des Landes – ein unabhängiges Gremium, das die Landesregierung in Klimafragen berät. Um diese Frage ging es im Landtag. Die Hauptakteure der Debatte: Klimaminister Michael Ebling – und die Grünen-Fraktion.
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Ein sicher nicht so bekanntes Gremium stand am Mittwochnachmittag im Zentrum einer von den Grünen beantragten aktuellen Debatte im rheinland-pfälzischen Landtag: Die Parlamentarier diskutierten über die Zusammensetzung des rheinland-pfälzischen Klimaschutzbeirats – ein die Landesregierung in Klimafragen unabhängiger, beratender Arbeitskreis, in dem die Landtagsfraktionen, Unternehmerverbände, Umweltorganisationen, Kirchen, Gewerkschaften und ...