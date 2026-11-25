Debatte um Klimaschutzbeirat Grüne: Eblings Verhalten „stillos“ – Minister kontert Bastian Hauck 25.11.2026, 17:25 Uhr

i Trockenheit und lang anhaltende Hitze ließen die Rheinpegel im Sommer drastisch fallen. Riesige Sandbänke waren im Rhein bei Osterspai entstanden. Im rheinland-pfälzischen Landtag stand am Mittwoch der Klimaschutzbeirat im Zentrum einer aktuellen Debatte. Thomas Frey/dpa

Wer gehört in den Klimaschutzbeirat des Landes – ein unabhängiges Gremium, das die Landesregierung in Klimafragen berät. Um diese Frage ging es im Landtag. Die Hauptakteure der Debatte: Klimaminister Michael Ebling – und die Grünen-Fraktion.

Ein sicher nicht so bekanntes Gremium stand am Mittwochnachmittag im Zentrum einer von den Grünen beantragten aktuellen Debatte im rheinland-pfälzischen Landtag: Die Parlamentarier diskutierten über die Zusammensetzung des rheinland-pfälzischen Klimaschutzbeirats – ein die Landesregierung in Klimafragen unabhängiger, beratender Arbeitskreis, in dem die Landtagsfraktionen, Unternehmerverbände, Umweltorganisationen, Kirchen, Gewerkschaften und ...







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