Konzert in Rhein-Mosel-Halle Big Band der Bundeswehr mit Cosmo Klein in Koblenz 26.11.2026, 10:00 Uhr

i Bringt ihre bewährte Mischung aus Swing, Funk, Soul und Pop am 15. Dezember in Koblenz auf die Bühne: die Big Band der Bundeswehr. Andreas Bachmann

Die Big Band der Bundeswehr steht für weit mehr als klassischen Jazz. Live zu erleben ist das Ensemble nun in prominenter Begleitung in Koblenz.

Anspruchsvolle Arrangements, die stets publikumsnah und mit viel Spielfreude präsentiert werden, zudem eine flotte musikalische Mischung aus Swing, Funk, Soul und Pop: Für diese Merkmale steht die Big Band der Bundeswehr, die am Dienstag, 15. Dezember, um 20 Uhr in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle gastiert.







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