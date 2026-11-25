Kurswechsel in RLP Handyverbot kommt: Diese Regeln gelten bald an Schulen Sebastian Stein 25.11.2026, 15:45 Uhr

i Derzeit gibt es vom Land nur Empfehlungen, wie Schulen mit der Handynutzung von Schülern umgehen sollen. Die neue CDU-Bildungsministerin plant nun konkrete Verbote. Jens Kalaene. Jens Kalaene/dpa

Im Streit um ein Handyverbot an rheinland-pfälzischen Schulen hat sich Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) in der Koalition durchgesetzt. Welche Regeln bald gelten und welche Ausnahmen es gibt.

Eigentlich hatte Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig ihre Pläne zum Handyverbot an Schulen bereits im August der Öffentlichkeit vorgestellt. Doch beim Koalitionspartner, der SPD, regte sich schnell Widerspruch. Immer wieder stichelten die Sozialdemokraten gegen die Pläne der Bildungsministerin.







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