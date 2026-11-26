Kranksein wird teurer Das kommt 2027 auf Patienten in Rheinland-Pfalz zu Bernd Wientjes 26.11.2026, 11:27 Uhr

i Die Kassenärzte fordern eine Selbstbeteiligung der Patienten an den Behandlungskosten. Bernd Weissbrod/dpa. Die Kassenärzte fordern eine Selbstbeteiligung der Patienten an den Behandlungskosten. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Gesetzlich Versicherte müssen künftig mehr für verordnete Medikamente und Klinikaufenthalte zahlen. Kassenärzte in RLP fordern nun auch eine Beteiligung an Behandlungskosten.

Die Kassenärzte im Land schlagen Alarm: Wegen des Beitragssatzstabilisierungsgesetzes fehlten allein in Rheinland-Pfalz künftig 66 Millionen Euro pro Jahr für die Patientenbehandlung. Das führe zu Leistungskürzungen und noch längeren Wartezeiten auf Termine, warnt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz.







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