Anfeindungen und Respektlosigkeit: Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter bei Landstuhl berichten zwei Bahn-Kolleginnen von ihrem Arbeitsalltag. Wo es an Sicherheit mangelt, haben sie Strategien entwickelt – um sicher nach Hause zu kommen.
Lesezeit 4 Minuten
Bespuckt, geschlagen, mit einem Messer bedroht: Eine Woche nach dem tödlichen Angriff auf den 36-jährigen Zugbegleiter in einem Regionalzug bei Landstuhl in der Pfalz berichten zwei Gewerkschafterinnen von ihrem Arbeitsalltag als Zugbegleiterinnen. Eine Woche nach dem Vorfall sitzt der Schock noch immer tief.