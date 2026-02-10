Tödliche Attacke bei Landstuhl Zugbegleiterinnen berichten: „Angst fährt immer mit“ Hannah Klein 10.02.2026, 14:56 Uhr

i Der Schock über den tödlichen Angriff auf einen rheinland-pfälzischen Zugbegleiter sitzt noch immer tief. Eine Woche später wird das klar, als Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Mainz über den Vorfall sprechen. Die Gewerkschafterinnen Michaela Kettner (links) und Konstanze Alber berichten, was sie in ihrem Arbeitsalltag als Zugbegleiterinnen erleben. Hannah Klein

Anfeindungen und Respektlosigkeit: Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter bei Landstuhl berichten zwei Bahn-Kolleginnen von ihrem Arbeitsalltag. Wo es an Sicherheit mangelt, haben sie Strategien entwickelt – um sicher nach Hause zu kommen.

Bespuckt, geschlagen, mit einem Messer bedroht: Eine Woche nach dem tödlichen Angriff auf den 36-jährigen Zugbegleiter in einem Regionalzug bei Landstuhl in der Pfalz berichten zwei Gewerkschafterinnen von ihrem Arbeitsalltag als Zugbegleiterinnen. Eine Woche nach dem Vorfall sitzt der Schock noch immer tief.







Artikel teilen

Artikel teilen