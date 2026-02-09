Theatertage in Koblenz Theater aus dem ganzen Land zu Gast in Koblenz Claus Ambrosius 09.02.2026, 13:23 Uhr

i Auch tanzmainz ist bei den Theatertagen Rheinland-Pfalz in Koblenz dabei - am 25. März mit "Sphynx #2", der mit dem Theaterpreis Der Faust ausgezeichneten Produktion in der Choreografie der Schweizerin Rafaele Giovanola. Andreas Etter/Staatstheater Mainz

Hochenergie-Tanztheater aus Mainz, eine Britten-Oper aus Trier, eine Performance einer aus Syrien stammenden Künstlerin: All das und noch viel mehr ist bei den rheinland-pfälzischen Theatertagen im März in Koblenz zu erleben.

Im März wird Koblenz für zwei Wochen zum Schaufenster der rheinland-pfälzischen Theaterlandschaft. Vom 14. bis 27. März finden erstmals die Theatertage Rheinland-Pfalz am Theater Koblenz statt – ein Festival, das seit 2020 alle zwei Jahre die vier Mehrspartenhäuser des Landes zusammenführt: das Theater Koblenz, das Staatstheater Mainz, das Theater Trier und das Pfalztheater Kaiserslautern.







