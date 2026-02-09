Risikoberechnung für RLP So lässt sich ein Starkregen für Ihr Haus simulieren Bastian Hauck 09.02.2026, 13:58 Uhr

i Auf der Internetseite hydrozwilling.rlp.de können sich alle Bürger ab sofort kostenfrei ortsbezogen 3-D-Visualisierungen für Sturzfluten für verschiedene Regenszenarien darstellen lassen - hier mit Blick auf Cochem an der Mosel. "SRI 7" steht für ein außergewöhnliches Starkregenereignis. Simulation "Hydrozwilling Rheinland-Pfalz"/Landesamt für Umwelt

Mit wenigen Klicks kann seit vergangener Woche jeder Bürger sehen, wie tief das eigene Haus oder die Wohnung bei Sturzfluten infolge von extremen Regen im Wasser steht. Was die Simulationssoftware „Hydrozwilling Rheinland-Pfalz“ kann – und was nicht.

Seit vergangenen Donnerstag können alle Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer einen besonderen Service nutzen: Seitdem hat das Mainzer Klimaschutz- und Umweltministerium eine neue Software für alle Bürger des Landes freigeschaltet. Mit dem 3-D-Simulations- und Visualisierungsmodell namens „Hydrozwilling Rheinland-Pfalz“ lässt sich die Gefahr von Sturzfluten infolge von Starkregen ab sofort kostenlos für jeden bis auf die Adresse genau ...







