Mit wenigen Klicks kann seit vergangener Woche jeder Bürger sehen, wie tief das eigene Haus oder die Wohnung bei Sturzfluten infolge von extremen Regen im Wasser steht. Was die Simulationssoftware „Hydrozwilling Rheinland-Pfalz“ kann – und was nicht.
Seit vergangenen Donnerstag können alle Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer einen besonderen Service nutzen: Seitdem hat das Mainzer Klimaschutz- und Umweltministerium eine neue Software für alle Bürger des Landes freigeschaltet. Mit dem 3-D-Simulations- und Visualisierungsmodell namens „Hydrozwilling Rheinland-Pfalz“ lässt sich die Gefahr von Sturzfluten infolge von Starkregen ab sofort kostenlos für jeden bis auf die Adresse genau ...