Enthauptete Frauenleiche
Getötete Eritreerin: Lebensgefährte schweigt in U-Haft 
Bei Monreal (Kreis Mayen-Koblenz) wurde in einem Waldstück Ende November eine enthauptete Frauenleiche gefunden. Ein 41-jähriger
Bei Monreal (Kreis Mayen-Koblenz) wurde in einem Waldstück Ende November eine enthauptete Frauenleiche gefunden. Ein 41-jähriger Tatverdächtiger sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Seit Freitag sitzt der 41-jährige tatverdächtige Ex-Lebensgefährte der enthaupteten, bei Monreal gefundenen Frauenleiche in Untersuchungshaft – wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags. Wie geht es nun weiter? Wir haben in Bonn nachgefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Im Fall der getöteten Eritreerin (32), deren enthauptete Leiche Ende November in der Nähe von Monreal (Kreis Mayen-Koblenz) gefunden worden war, gab es am Freitag Neuigkeiten: Wie die Bonner Polizei mitteilte, sitzt der dringend tatverdächtige, 41-jährige einstige Lebensgefährte der toten Frau seit Freitag in einem deutschen Gefängnis.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten