Enthauptete Frauenleiche Getötete Eritreerin: Lebensgefährte schweigt in U-Haft Bastian Hauck 09.02.2026, 17:20 Uhr

i Bei Monreal (Kreis Mayen-Koblenz) wurde in einem Waldstück Ende November eine enthauptete Frauenleiche gefunden. Ein 41-jähriger Tatverdächtiger sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Seit Freitag sitzt der 41-jährige tatverdächtige Ex-Lebensgefährte der enthaupteten, bei Monreal gefundenen Frauenleiche in Untersuchungshaft – wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags. Wie geht es nun weiter? Wir haben in Bonn nachgefragt.

Im Fall der getöteten Eritreerin (32), deren enthauptete Leiche Ende November in der Nähe von Monreal (Kreis Mayen-Koblenz) gefunden worden war, gab es am Freitag Neuigkeiten: Wie die Bonner Polizei mitteilte, sitzt der dringend tatverdächtige, 41-jährige einstige Lebensgefährte der toten Frau seit Freitag in einem deutschen Gefängnis.







