Seit Freitag sitzt der 41-jährige tatverdächtige Ex-Lebensgefährte der enthaupteten, bei Monreal gefundenen Frauenleiche in Untersuchungshaft – wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags. Wie geht es nun weiter? Wir haben in Bonn nachgefragt.
Lesezeit 2 Minuten
Im Fall der getöteten Eritreerin (32), deren enthauptete Leiche Ende November in der Nähe von Monreal (Kreis Mayen-Koblenz) gefunden worden war, gab es am Freitag Neuigkeiten: Wie die Bonner Polizei mitteilte, sitzt der dringend tatverdächtige, 41-jährige einstige Lebensgefährte der toten Frau seit Freitag in einem deutschen Gefängnis.