Verfassungsbeschwerde, Schuldenbremse und außenpolitische Brüche: Die Grünen stellen sich gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung und fordern Reformen. Doch welche Strategien verfolgen sie wirklich?
Lesezeit 5 Minuten
Kurz vor den anstehenden Landtagswahlen – auch in Rheinland-Pfalz – verschärft die Bundesvorsitzende der Grünen, Franziska Brantner, den Ton gegenüber der schwarz-roten Bundesregierung. Im Interview kritisiert sie den Umgang mit den Sondervermögen, bringt eine Verfassungsbeschwerde gegen den Haushalt 2025 ins Spiel und wirft Kanzler Friedrich Merz vor, auf Kosten künftiger Generationen Politik zu machen.