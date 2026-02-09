Franziska Brantner im Gespräch Grünen-Chefin: Sondervermögen werden missbraucht Lars Hennemann 09.02.2026, 14:55 Uhr

i Grünen-Chefin Franziska Brantner kritisiert die Bundesregierung deutlich: Für den Umgang mit Sondervermögen will die Partei eine Verfassungsbeschwerde auf den Weg bringen. Michael Matthey. picture alliance/dpa

Verfassungsbeschwerde, Schuldenbremse und außenpolitische Brüche: Die Grünen stellen sich gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung und fordern Reformen. Doch welche Strategien verfolgen sie wirklich?

Kurz vor den anstehenden Landtagswahlen – auch in Rheinland-Pfalz – verschärft die Bundesvorsitzende der Grünen, Franziska Brantner, den Ton gegenüber der schwarz-roten Bundesregierung. Im Interview kritisiert sie den Umgang mit den Sondervermögen, bringt eine Verfassungsbeschwerde gegen den Haushalt 2025 ins Spiel und wirft Kanzler Friedrich Merz vor, auf Kosten künftiger Generationen Politik zu machen.







Artikel teilen

Artikel teilen