Daniel Köbler scheidet aus Grünen-Co-Chef Paul Bunjes rückt in den Landtag nach Bastian Hauck 10.02.2026, 11:35 Uhr

i Kurz vor Ende der Wahlperiode rückt der Kaiserslauterer Grünen-Co-Landeschef Paul Bunjes in das Landesparlament nach. Er folgt auf Daniel Köbler, der sein Amt als Mainzer Bürgermeister antritt. Harald Tittel/dpa

Der bisherige Vize-Fraktionschef Daniel Köbler hört als Landtagsabgeordneter auf. Köbler wird Mainzer Bürgermeister. Für ihn zieht Grünen-Co-Landeschef Paul Bunjes ins Landesparlament. Obwohl das so eigentlich nicht vorgesehen ist.

Der Grünen-Co-Chef Paul Bunjes rückt von jetzt an für den bisherigen Mainzer Landtagsabgeordneten Daniel Köbler in den rheinland-pfälzischen Landtag nach. Das ist insofern bemerkenswert, als dass bei den Grünen grundsätzlich eine Trennung zwischen Parteiamt und Mandat vorgesehen ist.







