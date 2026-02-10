Der bisherige Vize-Fraktionschef Daniel Köbler hört als Landtagsabgeordneter auf. Köbler wird Mainzer Bürgermeister. Für ihn zieht Grünen-Co-Landeschef Paul Bunjes ins Landesparlament. Obwohl das so eigentlich nicht vorgesehen ist.
Der Grünen-Co-Chef Paul Bunjes rückt von jetzt an für den bisherigen Mainzer Landtagsabgeordneten Daniel Köbler in den rheinland-pfälzischen Landtag nach. Das ist insofern bemerkenswert, als dass bei den Grünen grundsätzlich eine Trennung zwischen Parteiamt und Mandat vorgesehen ist.