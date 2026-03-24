Der Verkehr stockt, ein Fahrzeug bleibt auf dem Bahnübergang stehen. Es kommt zu einer verheerenden Kollision. Danach ist die Strecke zunächst gesperrt.

Insheim (dpa/lrs) – Nach dem schweren Zusammenstoß eines Regionalzugs mit einem Autotransporter mit vier Verletzten in der Südpfalz ist der beschädigte Zug nach Karlsruhe abgeschleppt worden. «Vor Streckenfreigabe finden letzte Aufräumarbeiten statt, und alle Anlagen werden geprüft», teilte ein Bahn-Sprecher am Mittag der Deutschen Presse-Agentur mit. Man rechne jedoch heute nicht mehr mit einer Freigabe der Strecke.

Polizeiangaben zufolge war der Fahrer des Autotransporters am Montagabend im stockenden Verkehr mit seinem Auflieger auf dem Bahnübergang in Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) stehen geblieben, als sich ein in Richtung Landau fahrender Regionalexpress näherte. Der Lokführer habe trotz Notbremsung den Zug nicht rechtzeitig zum Halten bringen können, hieß es. Es kam zur Kollision und infolge davon zu mehreren Explosionen und Bränden.

Herumfliegende Trümmerteile verletzen Fahrer

Die Behörden sprachen von einem Trümmerfeld von mehreren Hundert Metern, einem in Brand geratenen Auto und einem schwer verletzten Fahrer. Drei weitere Menschen seien bei dem Unfall leicht verletzt worden. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mehrere 100.000 Euro.

Der Transporterfahrer schaffte es demnach noch, auszusteigen, wurde aber durch herumfliegende Trümmerteile schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Trümmer trafen auch ein Auto auf einem nahen Parkplatz und setzten es in Brand. Auch der Transporter geriet in Brand. Drei Zugpassagiere erlitten den Angaben nach durch die Wucht des Aufpralls leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.