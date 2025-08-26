Bad Bodendorf (dpa/lrs) – Im Landkreis Ahrweiler ist eine Regionalbahn möglicherweise von Unbekannten beschossen worden. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, wurden an drei Fensterscheiben Beschädigungen festgestellt, die von Projektilen stammen könnten. Durchschlagen wurden die Scheiben nicht. Zu der Tat kam es demnach bereits am vergangenen Freitagmorgen auf der Bahnstrecke Ahrbrück – Remagen im Bereich Bad Bodendorf. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

