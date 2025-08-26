Kriminalität
Zug im Landkreis Ahrweiler möglicherweise beschossen
Illustration - Polizei
Illustration - Polizei
Marijan Murat. DPA

Drei Scheiben einer Regionalbahn werden von Unbekannten beschädigt. Die Polizei ermittelt und schließt auch Schüsse nicht aus.

Bad Bodendorf (dpa/lrs) – Im Landkreis Ahrweiler ist eine Regionalbahn möglicherweise von Unbekannten beschossen worden. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, wurden an drei Fensterscheiben Beschädigungen festgestellt, die von Projektilen stammen könnten. Durchschlagen wurden die Scheiben nicht. Zu der Tat kam es demnach bereits am vergangenen Freitagmorgen auf der Bahnstrecke Ahrbrück – Remagen im Bereich Bad Bodendorf. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:250826-930-957773/1

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten