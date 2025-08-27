Eine Arztpraxis-Panne, ein Spick-Versuch in der Abi-Prüfung und ein Autobahn-Streit: Immer mehr Menschen beschweren sich beim Datenschutzbeauftragten des Landes. Nicht selten mit kuriosen Vorfällen.

Was passiert, wenn ein Autofahrer sich die Zulassungsdaten eines anderen illegal besorgt? Darf eine Schule das Tablet eines Abiturienten kontrollieren, weil er möglicherweise bei der Prüfung geschummelt hat? Und wie lange dürfen Arztpraxen die Daten ihrer Patienten speichern? Es sind Fragen, mit denen sich Dieter Kugelmann beschäftigt. Er ist der Datenschutzbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz. Wer seine persönlichen Daten in Gefahr sieht, kann sich bei ihm und seiner Behörde beschweren.

Wie weit das Feld des Datenschutzes inzwischen ist und wie weit es führen kann, zeigen drei besonders bemerkenswerte Fälle:

Dieter Kugelmann, Datenschutzbeauftragte für Rheinland-Pfalz

1Wenn Autofahrer sich im Streit Daten besorgen: In den vielen Fällen stecken oft auch kuriose Geschichten, denen Kugelmann und seine Behörde nachgehen. Der skurrilste Fall spielte sich im vergangenen Jahr auf der Autobahn 3 ab. Zwei Autofahrer bewegten sich dort längere Zeit nebeneinander. Der eine zeigte dem anderen das Peace-Zeichen – wohl als freundliche Geste gedacht. Der zweite Fahrer antwortete unfreundlicher: mit dem Mittelfinger. Er hatte sich wohl über die Fahrweise des anderen geärgert.

Der Ärger ging offenbar so weit, dass der Mann einen bekannten Mitarbeiter der Zulassungsbehörde kontaktierte, um herauszufinden, wer dort am Steuer sitzt. Über das Kennzeichnen ermittelte der Bekannte die privaten Daten des Autofahrers. Als der Verkehr auf der Autobahn ins Stocken geriet, standen beide Autos plötzlich nebeneinander. Der Autofahrer zeigte seinem Gegenüber durch die Scheibe auf seinem Handy die Daten der Abfrage bei der Zulassungsstelle. Die Aktion sollte wohl erzieherisch wirken und den Fahrer unter Druck setzen, weil Name und Anschrift nun bekannt waren. Blöd nur, dass sein Gegenüber im anderen Auto Polizist war.

Der Fall landet beim Datenschutzbeauftragten. Die Untersuchungen ergeben, dass der Fahrer die Daten aus dem Zentralen Verkehrsinformationssystem illegal besorgt hatte. Eine datenschutzrechtliche Strafe gab es aber nicht für den Fahrer selbst, sondern für den, der die Daten beschafft hatte. Der Mitarbeiter der Zulassungsstelle musste 800 Euro Bußgeld zahlen.

2Wenn die Schule das Tablet kontrolliert: Weniger erfolgreich war im vergangenen Jahr die Beschwerde von Eltern eines Schülers aus Mainz. Die Schule wollte nach der mündlichen Abiturprüfung Einsicht in den Browserverlauf eines Schüler-Tablets nehmen, weil sie einen Täuschungsversuch vermutete. Die Nutzung des Tablets war in der Prüfung zwar erlaubt, offenbar aber nur in bestimmter Art und Weise. Die Eltern beschwerten sich beim Landesdatenschutzbeauftragten, weil sie einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte ihres Kindes sahen.

Das Tablet gehörte jedoch nicht dem Schüler, sondern der Schule. Einige Schulen erlauben ihren Schülern, auch solche Tablets für private Zwecke zu nutzen. In diesem Fall war dem nicht so. Weil das Tablet also sowohl der Schule gehörte als auch nur für schulische Zwecke genutzt werden durfte, sah der Datenschutzbeauftragte keine Probleme. Die Kontrolle des Browserverlaufs war demnach kein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Schülers.

3Rechnung mehr als zehn Jahre nach Arztbesuch: Im Landkreis Ahrweiler hatte eine frühere Patientin Post von einer Arztpraxis bekommen. Sie sollte eine Honorarrechnung über 25,87 Euro für eine angebliche Behandlung bezahlen. Die Frau war jedoch mehr als zehn Jahre schon nicht mehr bei diesem Arzt gewesen. Die Praxis hatte eine andere Patientin gemeint, aufgrund einer Namensähnlichkeit aber falsch zugeordnet.

In diesem Fall gab es gleich mehrere Datenschutzverstöße. Die Praxis hätte sowohl digitale als auch Daten auf Papier längst löschen beziehungsweise vernichten müssen. Das gilt grundsätzlich zehn Jahre nach der letzten Behandlung. Zudem hat die Praxis die Daten der Patientin ohne Einwilligung an ein externes Abrechnungsunternehmen weitergeleitet. Die Arztpraxis musste daher ein Bußgeld von 2000 Euro zahlen.

Zahl der Beschwerden steigt auf Rekordwert

Offenbar wird die Institution des Datenschutzbeauftragten immer bekannter. Die Zahl der Datenschutzbeschwerden in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert von mehr als 1100 gestiegen. Nach aktuellen Hochrechnungen könnten es dieses Jahr sogar noch mehr werden. Dieter Kugelmann führt das auch auf ein gestiegenes Bewusstsein der Bürger für Datenschutz zurück, wie er am Mittwoch in Mainz sagte. seb