Um berufstätige Eltern zu unterstützen und ihre Kinder zu betreuen, soll ab kommendem Jahr sukzessive die Ganztagsbetreuung an Grundschulen angeboten werden. Eine gesamtgesellschaftlich wichtige Initiative. Ob’s reibungslos klappt, bleibt abzuwarten.

Ab dem Schuljahr 2026/27 gilt bundesweit der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern. Zunächst für die erste Klassenstufe, in den Folgejahren soll der Anspruch um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden. Ab 2029 haben dann alle Grundschüler Anspruch auf eine ganztägige Betreuung (inklusive Unterricht) im Umfang von acht Stunden. Ein Milliardenprojekt. Der Bedarf ist da, denn bundesweit wünschen sich zwei Drittel der Eltern eine Ganztagsbetreuung. In etlichen Kommunen wird auch ein Jahr vorher noch daran gearbeitet, dass ausreichend räumliche Kapazitäten zur Verfügung stehen. Ob’s überall in Rheinland-Pfalz gelingt, darf angezweifelt werden.

Die Eltern entscheiden darüber, ob sie das Angebot annehmen. Und sie können jährlich neu darüber befinden. Zur Betreuung gehört ein Mittagessen, und sie muss auch in den Schulferien sichergestellt werden. Nur 20 Ferientage können davon ausgenommen werden. Überdies ist nicht jede Schule in Rheinland-Pfalz dazu verpflichtet, einen solchen Ganztagsbetrieb anzubieten. Es müssen allerdings genügend Plätze zur Verfügung stehen, um den Rechtsanspruch gewährleisten zu können.

Städtetag Rheinland-Pfalz hat seine Zweifel

Beim Städtetag Rheinland-Pfalz gibt es große Zweifel, dass zum Starttermin ausreichend Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Bereits im vorigen Jahr warnte der Vorsitzende David Langner (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Koblenz: „Wir gehen davon aus, dass nicht überall der Rechtsanspruch ab 2026 erfüllt werden kann.“

Der Frust bei den Eltern sei somit programmiert. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt die geschäftsführende Direktorin des Städtetags, Lisa Diener: Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Grundschulkinder helfe, „die Betreuung und Förderung der Kinder besser zu machen, Familien Beruf und Alltag leichter zu vereinbaren und damit auch den Fachkräftebedarf zu sichern. Die Städte arbeiten derzeit mit großem Engagement an der Umsetzung des Rechtsanspruchs. (...) Gleichzeitig sehen wir die Erfüllung zum jetzigen Zeitpunkt als gefährdet an, denn die Umsetzung stellt für die Städte eine weitere große Herausforderung dar. Zu den Herausforderungen zählen: Probleme der Finanzierung, Umgang mit Personal- und Fachkräftemangel sowie die Anspruchserfüllung in den Ferienzeiten.“

i Eine Uhr mit dem Schriftzug „Ganztagsschulen. Zeit für mehr.“ hängt an der Wand einer Grundschule. Ob’s überall in Rheinland-Pfalz gelingt, alle Voraussetzungen zu schaffen, darf angezweifelt werden. Soeren Stache. picture alliance/dpa

Für den Ausbau werden Kantinen, Aufenthaltsräume und Bewegungsflächen benötigt. Alle diese Maßnahmen müssen zunächst geplant und dann baulich umgesetzt werden, was wiederum – vielerorts fehlendes – Fachpersonal bindet. Lisa Diener: „Nach unserem Kenntnisstand sind in allen Städten bauliche Maßnahmen erforderlich.“

Bund gibt 70 Prozent für Baumaßnahmen

Und wer bezahlt das Ganze? Dazu heißt es vom Städtetag: „Zur Finanzierung baulicher Maßnahmen hat der Bund ein Förderprogramm zur Verfügung gestellt. Die Förderquote in Höhe von 70 Prozent wird vom Bund getragen. An den verbleibenden 30 Prozent beteiligt sich das Land leider nicht, sodass diese als Eigenbeteiligung in der Regel von den Städten und Kommunen zu tragen sind.“

Konkret unterstützt der Bund die dafür zuständigen Länder und Kommunen beim erforderlichen Infrastrukturausbau mit 3,5 Milliarden Euro. Die ursprüngliche Frist für die Fertigstellung aller Baumaßnahmen wäre der 31. Dezember 2027 gewesen. Mit einer Verlängerung des Investitionsprogramms um zwei Jahre können nun Maßnahmen bis Ende 2029 abgeschlossen werden.

Bildungsministerium sieht Land gut aufgestellt

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium sieht unser Bundesland bezüglich des Rechtsanspruchs gut aufgestellt. Pressesprecher Marius Roll erklärt auf Anfrage unserer Zeitung: „Aufgrund des Ausbauprogramms der Ganztagsschulen des Landes Rheinland-Pfalz, das seit 2002 kontinuierlich und bedarfsgerecht fortgeführt wurde, liegt der Angebotsschwerpunkt (…) im schulischen Bereich. 90 Prozent der Kinder im Grundschulalter, die Ganztagsangebote wahrnehmen, nutzen solche im schulischen Bereich. Rund 90 Prozent der Grundschulen und nahezu alle Förderschulen hatten im vergangenen Schuljahr ein Ganztagsangebot. Durch den hohen Ausbaustand im schulischen Bereich haben die Kommunen eine sehr gute Grundlage dafür, den Rechtsanspruch auch erfüllen zu können. Seit 2002 hat das Land circa 2 Milliarden Euro für den schulischen Ganztag zur Verfügung gestellt.“

Über das Landesschulbauprogramm sind laut Roll insgesamt rund 330 Millionen Euro in ganztagsbezogene Bauprojekte geflossen. Auch Küchen und Mensen seien förderfähig. Für die Jahre 2025 und 2026 habe man „erhebliche Millionen an Förderungen“ eingeplant. Und zusätzlich stünden über das Bundesprogramm „Basismittel“ weitere 132,5 Millionen Euro für den Ganztagsausbau in Rheinland-Pfalz bereit.

Koblenz muss 2,7 Millionen selbst tragen

In der Stadt Koblenz wird bereits jetzt an allen 25 Grundschulstandorten eine Betreuende Grundschule bis 14 Uhr angeboten. 10 der 25 Grundschulen sind Ganztagsschulen. Zudem bieten fünf Grundschulen in freier Trägerschaft eine Betreuungsmöglichkeit bis 16 Uhr an. Pressesprecher Thomas Knaak sagt: „Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen wird bis zum Schuljahr 2026/27 an allen Grundschulstandorten umgesetzt werden.“

Und was muss die Stadtverwaltung dafür tun? Zunächst, so Knaak auf Anfrage, „werden im Rahmen des Landesinvestitionsprogrammes Ganztagesausbau drei der 15 Grundschulen, die nicht bereits Ganztagsschulen sind, baulich so verändert, dass für die ganztägige Betreuung sowohl eine Mensa, ein Ruhe- als auch ein Bewegungsraum entstehen. Hierbei handelt es sich um die Grundschulstandorte Karthause-Nord, Moselweiß und Wallersheim. (…) Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf rund 6,1 Millionen Euro.“

Und wie sieht es mit der Finanzierung aus? Was bleibt an der Stadt für Planungs- und Baumaßnahmen hängen? Dazu Thomas Knaak: „Das Land fördert den Grundschulausbau in Koblenz mit Mitteln (…) in Höhe von insgesamt rund 3,4 Millionen Euro. Somit sind für die vorgenannten Maßnahmen rund 2,7 Millionen Euro aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren.“

Viele Kommunen sind jetzt schon verschuldet

Was Andreas Göbel, geschäftsführender Direktor des Landkreistags Rheinland-Pfalz, sagt, dürfte also auf die Stadt Koblenz wie auf viele andere Kommunen im Land zutreffen: „Der Bund hat einmalig Geld gegeben für die zur Einrichtung des Angebots notwendigen baulichen Investitionen, welche in der Summe aber nicht ausreichend sein dürfte.“

Dabei stehen viele Städte, Kreise und Gemeinden tief in der Kreide, sind verschuldet. Vor Kurzem erst nannte Ralph Spiegler (SPD), Präsident des Städte- und Gemeindebundes, in unserer Zeitung deprimierende Zahlen: Betrug das kommunale Defizit bundesweit im Jahr 2023 noch 7,5 Milliarden, so waren es 2024 bereits 24 Milliarden. In diesem Jahr steuert man auf die 35 Milliarden zu. In Rheinland-Pfalz fehlen den Kommunen Jahr für Jahr 500 bis 600 Millionen Euro. Der Investitionsstau deutscher Städte, Kreise und Gemeinden wird auf rund 215 Milliarden Euro geschätzt.

i Die Kommunen im Land versuchen, alle Voraussetzungen für den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung umzusetzen (Symbolfoto). Christian Charisius. picture alliance/dpa

Dennoch versuchen Kommunen im Land, alle Voraussetzungen für den Rechtsanspruch umzusetzen. Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen vor Ort sind die jeweiligen Stände in der Vorbereitung noch recht verschieden. Auf die Frage, in wie vielen Gemeinden und Städten des Landes an den Grundschulen noch Baumaßnahmen notwendig sind, kann auch Moritz Petry, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, zurzeit noch keine Angaben machen. Der Grund: „Die Träger wissen erst im Frühjahr 2026, welchen Mehraufwand der Rechtsanspruch nach sich zieht, wenn die Anmeldungen der Eltern vorliegen. Dennoch hat jeder Schulträger in unserer Mitgliedschaft (überwiegend Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden, vereinzelte Ortsgemeinden) sich schon auf den Weg gemacht, zu überprüfen, ob man mit der Anzahl der vorhandenen Betreuungsplätze zurechtkommen wird oder gegebenenfalls ausbauen muss.“

Verbandsgemeinde Loreley bildet Schwerpunkte

So auch in der Verbandsgemeinde Loreley (Rhein-Lahn-Kreis) mit ihren vielen kleinen Städtchen und Dörfern: Im Rahmen eines bereits 2024 verabschiedeten Grundschulentwicklungskonzeptes wurde hier das Raumkonzept auch in Hinblick auf die Ganztagsbetreuung beleuchtet. Sechs Grundschulen sind in Trägerschaft der Kommune, wie Mike Weiland (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde, erklärt. „Wir müssen und werden nicht in allen sechs Schulen entsprechende Angebote machen“, so Weiland, „stattdessen bilden wir an den Grundschulen in Braubach, Dahlheim und in der Loreleyschule in St. Goarshausen Schwerpunkte. Das Land gibt vor, für 80 Prozent der Schüler entsprechend Vorsorge zu treffen. Das ist an diesen drei Schulen machbar.“

In Dahlheim sei heute schon ausreichend Platz vorhanden; eine Mensa allerdings fehlt. Dafür werden im Neubau des benachbarten Kindergartens entsprechende Kapazitäten eingeplant, sodass die Kinder dort verpflegt werden können. Die Braubacher Schule wird in den nächsten Jahren generalsaniert, sodass hier auch eine Mensa in vorhandenen Räumen untergebracht werden kann. Nur in der Loreleyschule muss die vorhandene Mensa vergrößert werden. „Nach aktuellem Stand werden hier rund 375.000 Euro investiert. Ein Landeszuschuss in Höhe von 70 Prozent ist bereits beantragt“, sagt Mike Weiland. Der Bürgermeister weist allerdings darauf hin, dass andere Verbandsgemeinden in Bezug auf die notwendigen Räumlichkeiten wesentlich größere Probleme haben.

Gibt es Mehrkosten für Schülerbeförderung?

Wie in der VG Loreley wird nicht zwangsläufig an allen Grundschulen eine Ganztagsbetreuung angeboten. Daher könnten sich Eltern überlegen, ihre Kinder umzumelden. Wie stark die Nachfrage ist, bleibt abzuwarten. Welche Probleme damit gerade im ländlichen Raum entstehen, ebenfalls. Es könnte aber sein, dass Landkreise unter Umständen Kinder von einer Grundschule zu ihrem Betreuungsangebot transportieren, sagt Moritz Petry vom Gemeinde- und Städtebund. Dies könne womöglich zu weiteren Mehrkosten führen.

Im Bildungsministerium sieht man das zurzeit aber noch ganz nüchtern. „Sofern Kinder den Schulbezirk wechseln, um das Angebot einer Ganztagsschule in Anspruch zu nehmen, so haben sie bereits heute Anspruch auf eine Beförderung. Daran ändert sich durch den Rechtsanspruch nichts“, erklärt Pressesprecher Marius Roll.