Noch übersichtlicher, noch informativer: Ab sofort präsentieren sich die 19 redaktionellen Newsletter der Rhein-Zeitung in einem neuen Design. Zudem bieten sie unseren Leserinnen und Lesern nun noch mehr regionale Inhalte als bisher.

Unsere Newsletter kommen nach einmaliger Registrierung per E-Mail, landen bequem in Ihrem Postfach. Sie bieten Ihnen eine aktuelle und vor allem übersichtliche Auswahl der relevantesten Nachrichten an – und sind zugleich das Sprungbrett hin zu den ausführlichen Artikeln auf rhein-zeitung.de. Das Angebot erfreut sich wachsender Beliebtheit. Schon mehr als 12.000 Leserinnen und Leser haben einen oder sogar mehrere Newsletter abonniert. „Für viele Leserinnen und Leser ist der tägliche Blick in die Newsletter zur Routine geworden“, freut sich Chefredakteur Lars Hennemann und verdeutlicht: „So weiß man gleich, welche Themen in aller Munde sind, um selbst mitreden zu können.“

„Die Leserinnen und Leser können sich auf eine abwechslungsreiche Mischung freuen.“

Chefredakteur Lars Hennemann über die inhaltliche Gestaltung der Newsletter

Ob politische Kontroversen, kriminelle Umtriebe, wichtige Entwicklungen aus den Bereichen Wissenschaft, Gesundheit, (Land-)Wirtschaft, Kultur und Sport: Die Themenvielfalt im Verbreitungsgebiet der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben ist groß, über die unsere Redakteurinnen und Redakteure zwischen Betzdorf und Birkenfeld, zwischen Ahr und Aar, zwischen Monreal und Montabaur berichten. Kompetent und verlässlich, an 365 Tagen im Jahr. Sie sind ganz nah dran an den Menschen und kennen die Themen, die sie bewegen. Und genau diese Themen finden sich auch in unseren Newslettern wieder. Die insgesamt 19 Newsletter rücken die wichtigsten regionalen Nachrichten vom Tage in den Mittelpunkt, geben aber auch Ausblicke und verweisen mitunter auf spannende Reportagen, berührende Porträts und aufwendige Recherchen. „Die Leserinnen und Leser können sich auf eine abwechslungsreiche Mischung freuen“, unterstreicht Hennemann.

Unsere lokalen Newsletter blicken inhaltlich zuvorderst auf das Geschehen in den jeweiligen Landkreisen – und neuerdings zusätzlich auch auf die relevantesten Nachrichten aus den jeweils umliegenden Landkreisen. Der beliebte Wirtschafts-Newsletter wird künftig nicht mehr nur einmal in der Woche verschickt, sondern an sechs Tagen in der Woche. Und der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz ebenso. Noch mehr kulturelle Themen bietet der „Kulturbeutel“-Newsletter. Weiterhin ergänzen mehrere Sport-Newsletter, bei denen insbesondere König Fußball im Mittelpunkt steht, das redaktionelle Angebot.

„Da macht das Lesen auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop noch mehr Spaß.“

Thomas Berg, Geschäftsführer von 247GRAD

Neben hochwertigen Inhalten überzeugen die Newsletter auch mit ihrer neuen Optik. Gemeinsam mit der Koblenzer Digitalagentur 247Grad hat die Redaktion ein neues Design für die Newsletter-Familie entwickelt. „Luftiger und moderner“, bringt es Thomas Berg, Geschäftsführer von 247GRAD, auf den Punkt und betont: „Da macht das Lesen auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop noch mehr Spaß.“ Nach dem umfassenden Redesign von rhein-zeitung.de im Herbst 2024 und der optischen Neugestaltung des Aboshops im Juli 2025 sind die Newsletter nun das neuste Projekt, das Hand in Hand erfolgreich umgesetzt worden ist.

„Die Newsletter-Familie wird weiterwachsen“, stellt Chefredakteur Hennemann in Aussicht. In Betracht kämen personalisierte Newsletter, aber auch solche, wo sich der Service-Gedanke wie beispielsweise beim Thema Gastronomie und Kulinarik manifestiere. „Seien Sie gespannt!“, so Hennemann.

Die Übersicht unserer Newsletter finden Sie unter www.rhein-zeitung.de/newsletter