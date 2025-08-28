Hinterbliebene der Ahr-Flut kämpfen bekanntlich für einen Prozess gegen den ehemaligen Ahrtal-Landrat. In Koblenz läuft derzeit dazu im Hintergrund ein spannendes Beschwerdeverfahren. Der Stand der Dinge – und Hintergründe.

Das juristische Beschwerdeverfahren, bei dem die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz die Entscheidung der Koblenzer Staatsanwaltschaft, keine Anklage gegen Ex-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) zu erheben, überprüft, läuft weiter. Wann ein Ergebnis vorliegt, ist weiter unklar. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft hat unserer Zeitung nun auf Anfrage mitgeteilt, dass die Sichtung der umfangreichen Unterlagen inzwischen abgeschlossen sei.

Dies heißt allerdings nicht, dass das Beschwerdeverfahren schon beendet ist. Denn der Behördensprecher teilt zudem noch Folgendes mit: „Danach müssen die Ergebnisse noch sorgfältig im Hause besprochen und abschließend zu Papier gebracht werden. Wann das Beschwerdeverfahren genau abgeschlossen sein wird, lässt sich vor diesem Hintergrund gegenwärtig noch nicht verlässlich festlegen.“

Hinterbliebene machen Druck

Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Koblenz, keine Anklage gegen Jürgen Pföhler zu erheben, wollen einige Hinterbliebene von Opfern der Ahr-Katastrophe nicht akzeptieren – insbesondere Ralph und Inka Orth nicht. Die Eltern hatten im Sommer 2021 ihre Tochter Johanna in der Flut verloren – sie wäre heute 26 Jahre alt. Gemeinsam mit ihrem Rechtsanwalt Christian Hecken wollen die beiden erreichen, dass es doch noch zu einem Gerichtsprozess zur Ahr-Flut kommt.

Insgesamt 136 Todesopfer hatte die Ahrtal-Katastrophe im Juli 2021 in Rheinland-Pfalz gefordert, 135 davon im Ahrtal, eine weitere Person starb im Raum Trier. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte im April 2024 verkündet, dass sich ein hinreichender Tatverdacht gegen Jürgen Pföhler und einen weiteren Mitarbeiter aus dem Krisenstab nicht ergeben habe. Die Männer wurden in der Folge also nicht angeklagt. Die Behörde hatte damals unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in 135 Fällen ermittelt.