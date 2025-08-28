1,35 Kinder pro Frau: So hoch war die statistische Geburtenrate im vergangenen Jahr. In einem Gastbeitrag beschreibt der Soziologe Michael Jäckel von der Uni Trier, welche gesellschaftlichen (Vor-)Urteile und Probleme bei dieser Zahl mitschwingen.

Die Sprache einer Zahl: Hans Zeisel, ein österreichischer Statistiker, der Ende der 1930er-Jahre in die USA emigrierte, erläuterte in seinem Standardwerk („Die Sprache der Zahlen“) diese Kunst. Aber was nur eine Zahl so alles bewirken kann. Manchmal, so jüngst im Falle Deutschlands, schaut die ganze Gesellschaft nach Wiesbaden – und beantragt anschließend eine Kur.

Das dort ansässige Statistische Bundesamt begann seine Pressemitteilung mit dem Satz: „Die zusammengefasste Geburtenziffer, oft als Geburtenrate bezeichnet, ist 2024 auf 1,35 Kinder je Frau gesunken. Sie war damit um 2 Prozent niedriger als im Jahr 2023, in dem die Geburtenziffer unter Berücksichtigung der korrigierten Bevölkerungszahl des Zensus 2022 1,38 Kinder je Frau betrug.“ Immerhin: Der Rückgang hat sich im Jahresvergleich abgeschwächt.

i Der Soziologe Michael Jäckel – geboren 1959 in Oberwesel (Rhein-Hunsrück-Kreis) – war von 2011 bis August 2023 Präsident der Universität Trier. Universität Trier/dpa. picture alliance/dpa/Universität Trier

Trotz Abschwächung wird in sehr kurzer Zeit das Thema der Bevölkerungsentwicklung wieder in den Mittelpunkt gerückt. Denn sofort fällt der Blick auf die Familie, die sich als Modell des Zusammenlebens schon häufig hat verteidigen müssen. Dabei ist es gar nicht einmal die Ablehnung, die in den Begründungen für diesen niedrigen „Reproduktionswert“ dominiert, sondern das Zögern, die Zurückhaltung, die Sorge um die Zukunft, das Hadern mit dem, was wohl so alles kommen mag, wenn eine Familie gegründet werden soll.

Keiner vermag einen Zeitpunkt zu benennen, der Verlässlichkeit und Planbarkeit verspricht. Dieses Credo dominiert die öffentliche Meinung. Gleichzeitig spricht Artikel 6 des Grundgesetzes von Rechten und Pflichten – der Eltern und der staatlichen Gemeinschaft.

Eine Verständigung zerfasert

Eine Familie: Wer nach einer Definition sucht, die auf Verständigung oder anerkennende Übereinkunft hoffen kann, findet meist den Hinweis auf die Dauerhaftigkeit, den gemeinsamen Haushalt und das Vorhandensein von mindestens einem Kind. Weil dann aber sogleich der Ausschluss vieler anderer Konstellationen gesehen wird, zerfasert eine Verständigung über das, was damit gemeint sein soll oder darf: Was ist mit Alleinerziehenden? Was mit nicht ehelichen, was mit gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften?

Ist man eine Familie auch dann, wenn die Beziehung kinderlos bleibt? Wenn dann nur noch von unterschiedlichen Strukturen sozialer Beziehungen gesprochen wird, bleibt ein sich verzweigender Baum, der den jeweiligen Familienstand und den Haushaltstyp wiedergibt. Auch das ergibt dann am Ende eine Statistik.

Es gab Zeiten, da hat man die Familie absolut gesetzt und alles neben ihr als Abweichung degradiert. Deshalb ist es nicht falsch zu sagen, dass diese Vorrangstellung auf einem häufig sehr abstrakten Wertekonsens beruhte. Und weil darüber nicht wirklich gestritten wurde, war der Glaube an die Vorzüge dieser kleinen Allianz auf Idealvorstellungen gebaut.

In einer profunden Analyse zum Wandel von Familienleitbildern aus den 1980er-Jahren wurde gleich zu Beginn ein Interview mit dem früheren Bundespräsidenten Karl Carstens zitiert. Er sagte im Jahr 1981: „Die Familie ist nach wie vor die wichtigste Verbindung, auch die verlässlichste Verbindung zwischen Menschen in unserem Land. Ich denke, es ist auch gut und wichtig, dass wir dafür eintreten, dass das Ansehen der Familie gestärkt wird.“ Das war ohne Zweifel ein klares Bekenntnis, zugleich sah man offenbar Handlungsbedarf.

Die Ungleichverteilung von Rücksichtnahmen geriet vermehrt in den Blick

Zu den Bekenntnissen der Vergangenheit gehörte die weitreichende Annahme von Selbstverständlichkeiten, etwa, dass es in der Regel doch zwei Kinder sein sollten. Was in der Bevölkerungsforschung der damaligen Zeit mit „Emanzipationsniveau“ beschrieben wurde, deutete daneben bereits Einwände gegen die bis dahin überwiegend gelebte Form der Arbeitsteilung in der Ehe an, die Ungleichverteilung von Rücksichtnahmen geriet vermehrt in den Blick. Das Wort Balance gehörte fortan vermehrt dazu, wenn die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf der Agenda stand.

Immer schon wurde zudem genau beobachtet, wie sich das von der Bevölkerungsforschung als „generatives Verhalten“ beschriebene Zusammenleben von Mann und Frau auf die Größe der Familie auswirkte. Isoliert betrachtet bedeutet der Wert 1,35, dass die Gesellschaft insgesamt schrumpft, wenn nicht andere Faktoren wie Zuwanderung oder höheres Gesundheitsbewusstsein (mit der Konsequenz einer sinkenden Sterberate) die Bevölkerungszahl auf einem bestimmten Niveau halten. Älter werden Gesellschaften dabei im Durchschnitt allemal.

Es war in den 1970er-Jahren, da schaffte es die Demografie mit der „Erst-Kind-Schock“-These in das Unterhaltungsprogramm am Samstagabend. Man muss keine originelle Wette abschließen, um sich der Aufmerksamkeit für Beobachtungen dieses Zuschnitts sicher zu sein. Aus dem Vergleich der gewünschten mit der vorhandenen Kinderzahl ergaben sich seinerzeit Hinweise, dass die Erfahrungen mit dem ersten Kind zu Korrekturen der Familienplanung beitrugen, also zu einer Reduktion zukünftiger Kinderwünsche.

Andere sprachen von einem „Baby-Schock“. In einer Regierungserklärung des Jahres 1983 hieß es: „Wir wissen, dass sich viele Eltern mehr Kinder wünschen, als sie tatsächlich haben.“ Angst vor der Zukunft spielte auch damals eine Rolle.

Glaube an eine „Citadelle der Sitte“

Heute ist es ein ganzes Variablenbündel, das darüber zu befinden scheint, ob dem Kinderwunsch Vorrang gegeben wird, die „Umweltbedingungen“ dafür also gut, herausfordernd oder schlecht empfunden werden. Die ferne Vergangenheit lebte von dem Glauben an eine „Citadelle der Sitte“. So beschrieb Wilhelm Heinrich Riehl, ein früher Vertreter der empirischen Familienforschung im 19. Jahrhundert, was ihm als Naturgesetz der sozialen Ordnung in der überschaubaren Gemeinschaft vorschwebte.

Dagegen steht heute aus vielen Gründen die praktische Frage, wie es funktionieren kann. Denn letztlich müssen jene, die Verantwortung für neues Leben übernehmen wollen, diese Entscheidung erst einmal selbst treffen – und darauf hoffen, dass es kein dauernder Hürdenlauf ist. Jede diesbezügliche Infrastrukturinvestition ist willkommen, auch andere Formen des Engagements im öffentlichen und wirtschaftlichen Bereich. Familienfreundliche Unternehmen und Hochschulen etwa arbeiten an der Unterstützung täglicher Balanceakte, die zu echten Drahtseilakten werden können, wenn das entsprechende Netzwerk in der Nahwelt fehlt. Schön, wenn man die „erweiterte Familie“ einbinden kann.

Die Statistik beunruhigt jedenfalls wieder einmal. Schieflagen werden befürchtet, eine Vielfalt des Mangels wird beklagt: zu wenig von allem, etwa fehlende Unterstützung im Umfeld, keine geeigneten und zu teure Wohnungen, mangelnde Wertschätzung für Kinder in einer Welt, die nur noch das Tempo des eigenen Lebens kennt, die Sorge um sichere Arbeitsplätze – einfach alles.

Die Freude am Nachwuchs mag in der Auflistung von Aufgaben, die man vor sich sieht, in den Hintergrund treten. Die Freude stellt dennoch wohl kaum jemand ernsthaft in Zweifel, aber auf dem Weg dorthin sieht man viele Entbehrungen und die Befürchtung, am Wohlbefinden vorbeizuleben. Es mag auch an einer Zunahme von Selbstverwirklichungsansprüchen liegen.

Erstaunlich ist, dass sich diese Wahrnehmung ständig wiederholt und wieder in Vergessenheit gerät. Auch Sendeformate, die vorzugsweise am Samstagabend den Generationenwettbewerb in den Mittelpunkt stellen und sich großer Beliebtheit erfreuen, stoßen hier offenbar wenig an – mit Schockeffekten geht man hier ohnehin sparsam um.