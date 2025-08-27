Mit der Aktion „Heimat shoppen“ werben die Industrie- und Handelskammern im September wieder für den stationären Einzelhandel in Rheinland-Pfalz. Der hat zuletzt an Umsatz zugelegt – trotz eines Rückgangs der Beschäftigtenzahlen.

Der Einzelhandel in den rheinland-pfälzischen Innenstädten ist einem gewaltigen Wandel unterworfen – Hauptkonkurrent ist natürlich das Internet. Dennoch erzielte die Branche im Bundesland in den ersten sechs Monaten des Jahres höhere Umsätze als im Vergleichszeitraum 2024, wie das Statistische Landesamt (Stala) mitteilt. Mit diesem Schwung im Rücken starten die Industrie- und Handelskammern (IHKs) im Land in die Neuauflage der Aktion „Heimat shoppen“, bei der landesweit rund 3500 lokale Unternehmen in 90 Städten und Gemeinden die Vielfalt und Stärke des stationären Handels präsentieren. Im Kammergebiet der IHK Koblenz finden die Aktionstage am 12. und 13. September statt.

Nach vorläufigen Berechnungen des Stala in Bad Ems stiegen die realen, also preisbereinigten Umsätze in diesem Jahr gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 um 0,8 Prozent. Nominal, also an den aktuell gültigen Preisen gemessen, betrug der Zuwachs 2,3 Prozent. Deutschlandweit nahmen die Umsätze real um 2,9 Prozent zu (nominal: plus 3,9 Prozent).

Sowohl der Lebensmitteleinzelhandel als auch der Handel mit Nicht-Lebensmitteln verbuchte dabei laut Stala reale Zuwächse: Im Lebensmitteleinzelhandel waren es 1,2 Prozent (nominal: plus 3,6 Prozent) und im Handel mit Nicht-Lebensmitteln 0,6 Prozent (nominal: plus 1,2 Prozent). Diese Umsätze werden allerdings mit weniger Personal realisiert: Im ersten Halbjahr 2025 lag die Zahl der Beschäftigten im Einzelhandel in RLP um 1,7 Prozent niedriger als im Vergleichszeitraum 2024. Sowohl der Handel mit Lebensmitteln als auch der mit Nicht-Lebensmitteln verzeichnete Rückgänge (minus 2,1 beziehungsweise minus 1,4 Prozent). Bundesweit nahm die Zahl der Beschäftigten im Einzelhandel um 1,2 Prozent ab.

Mit „Heimat shoppen“ wollen die IHKs den Einzelhändlern marketingtechnisch unter die Arme greifen und zeigen, wie attraktiv lokale Geschäfte sein können – ob kleine Boutique, inhabergeführtes Fachgeschäft, gemütliches Café oder Restaurant. „Besucherinnen und Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen: von Livemusik über Mitmachaktionen und Gewinnspiele bis hin zu Verkostungen und besonderen Rabattaktionen“, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz.

„Heimat shoppen“ ist eine bundesweite Initiative der IHKs, die sich zur größten Imagekampagne für den Einzelhandel entwickelt habe. Organisiert wird die Aktion in Zusammenarbeit mit Gewerbevereinen, Werbegemeinschaften, Kommunen und weiteren Partnern. Das gemeinsame Ziel: den stationären Handel nachhaltig fördern, Innenstädte lebendig halten und Kundinnen und Kunden für das Einkaufserlebnis vor der eigenen Haustür begeistern. „Wer in seiner Stadt oder Gemeinde einkauft, stärkt nicht nur die ansässigen Unternehmen, sondern trägt auch zu einer lebendigen und attraktiven Innenstadt bei“, wird Tim Wiedemann, handelspolitischer Sprecher der IHK-Arbeitsgemeinschaft, zitiert. red

Weitere Infos unter www.ihk-rlp.de/heimat-shoppen