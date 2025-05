Rheinland-Pfalz zählt ein weiteres Mal zu den beliebtesten Reisezielen Deutschlands – und das Ahrtal ragt dabei besonders heraus: In der aktuellen Auswertung des „DWIF & TrustYou-Destinationsrankings“ belegt die Region bundesweit den zweiten Platz unter 148 untersuchten Urlaubsgebieten. Mit 88,4 von 100 möglichen Punkten erreicht das Ahrtal eine Spitzenbewertung bei der Gästezufriedenheit. Auch die anderen rheinland-pfälzischen Regionen weisen gestiegene Zufriedenheit auf, erklärt die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Die Landestourismusorganisation macht in einer Mitteilung auf das gute Abschneiden von Rheinland-Pfalz aufmerksam.

Dominiert wird die Auswertung gleichwohl von bayerischen Regionen: Diese belegen fünf der zehn vorderen Plätze. Der Oberpfälzer Wald liegt dabei mit 89,2 Punkten auf dem ersten Platz. Den zweiten Platz teilt sich das Ahrtal mit dem Eichsfeld in Thüringen, das ebenfalls 88,4 Punkte im Ranking bekommt. Die zehn beliebtesten Urlaubsregionen in Deutschland vervollständigen das Berchtesgadener Land, der Bayerische Wald, der Bayerische Jura, das Chiemgau, die Thüringer Rhön, das Oldenburger Münsterland und die Nordsee in Schleswig-Holstein.

Große Zufriedenheit gleich gute Bewertungen

Das Ranking blickt auch auf die einzelnen Bundesländer und wie zufrieden Gäste mit ihren Aufenthalten dort waren: Rheinland-Pfalz schafft es demnach mit 84,4 Punkten unter die beliebtesten fünf. Es liegt hinter Mecklenburg-Vorpommern, dem Saarland und Sachsen auf Platz vier. Bayern beschließt die Liste als Fünftplatzierter. Besonders gut bewerten Gäste in Rheinland-Pfalz die Kategorien Zimmer, Essen & Trinken sowie Service und Hotelzustand. Verbesserungsbedarf sehen die Studienautoren bei den Themen Umweltfreundlichkeit und Internet.

Die Daten stammen aus dem jährlich veröffentlichten Destinationsranking des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr (DWIF) in Zusammenarbeit mit der Bewertungsplattform TrustYou. Bewertungsgrundlage ist der neue „Performance Score“, der auf Gästebewertungen basiert und eine bessere Vergleichbarkeit ermögliche: Bei der Analyse werden demnach alle Beurteilungen von Nutzern zu Unterkünften in Deutschland auf den relevanten Online-Portalen ausgewertet – bezogen auf zwölf Monate des vorherigen Kalenderjahres.

i Die Ahr wurde einst von Romantikern als „die wildeste Tochter des Rheins“ gepriesen. Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Rheinland-Pfalz Tourismus zeigt sich erfreut über das Ergebnis. „Insbesondere für das Ahrtal freuen wir uns – gerade mit Blick auf den oft steinigen Weg seit der Flut – sehr, dass die Region ein solches Spitzenergebnis für sich erzielen konnte“, erklärt Geschäftsführer Stefan Zindler.

Laut Zindler seien glückliche und zufriedene Gäste „zugleich Ziel, Qualitätssiegel und Ansporn“. Die Gastgeberinnen und Gastgeber im Land leisteten mit ihren hohen Standards einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Besucher gern wiederkommen und positive Urlaubserlebnisse weitertragen. ame, red